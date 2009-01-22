CHP’nin yolsuzluk şövalyesi

Ortaya çıkarttığı yolsuzluk dosyalarıyla CHP’nin şu sıralar en popüler ismi olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



Kemal Kılıçdaroğlu’nu hepimiz belgelere dayalı muhalefet tarzından ve girdiği tartışmalardan tanıyoruz.



Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankaralılara fahiş fiyatlarla doğalgaz sayacı sattığını gündeme taşıyan ve Gökçek ile canlı yayında tartışan Kılıçdaroğlu daha önce de AKP’li Dengir Mir Mehmet Fırat’la canlı yayında kozlarını paylaşmıştı. Bu tartışmada Fırat ile ilgili ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ ve ‘hayali ihracat’ dosyalarını gündeme getirmişti.



Kılıçdaroğlu’nun gündemine aldığı bir diğer dosyaysa AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin rüşvet aldığı ve para karşılığı iş takibi yaptığı iddialarıydı.



Belgeli muhalefet ve yolsuzluk araştırmalarını sevdiğini bilen herkes Kılıçdaroğlu’na adeta yolsuzluk dosyaları yağdırıyor. Kılıçdaroğlu da bu dosyalardan belgeleyebildiklerini kamuoyu ile paylaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk dosyalarını araştırdığı bir de ekibi var.



Gelelim Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişine…



İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinde tamamladı. 1971 yılında Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinden mezun oldu.



Aynı yıl hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı'na girdi. Hesap uzmanı olduktan sonra, bir yıl süre ile Fransa' da kaldı. 1983 yılına kadar hesap uzmanlığı görevini sürdüren Kılıçdaroğlu, 1983 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı. Daha sonra aynı Genel Müdürlükte, genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.



1991 yılında, Bağ-Kur, 1992 yılında da SSK Genel Müdürlüğü'ne atandı. Kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar yardımcılığı da yapan Kılıçdaroğlu, Ocak 1999 ayında kendi isteği ile SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.



8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında, "Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu" Başkanlığını yaptı.



Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.



Türkiye iş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.



Onu tanıyanlar kişilik özellikleriyle ilgili olarak en çok sessiz, sabırlı, sakin, detaycı özelliklerini sıralıyor.Tam bir tiyatro düşkünü. Fırsatını buldukça tiyatroya gidiyor. Resim sanatıyla ilgileniyor. Türkü dinlemekten hoşlanıyor.



Düzenli olarak beş öğrenciye burs veriyor.



Evli ve üç çocuklu olan Kılıçdaroğlu'nun yayınlanmış üç kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.



Peşine düştüğü bazı dosyalar:



Deniz Feneri davası.

Ankara’daki fahiş fiyatlı doğalgaz sayaçları dosyası.

Silivri’de 11 trilyonluk arsa rantı.

Dengir Mir Mehmet Fırat ile ilgili hayali ihracat ve uyuşturucu kaçakçılığı dosyası.





