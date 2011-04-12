CHP'nin 'yenilenme' sancısı

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in damgasını taşıyan milletvekili aday listesinde 64 milletvekili liste dışı kaldı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yalnızlaşırken, listede sağ siyasetten isimler yer aldı.





Cumhuriyet gazetesi parlamento büro şefi Türey Köse'nin haberi (12 Nisan 2011) şöyle:





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yeni CHP”sinin milletvekili aday listesinde eski genel sekreter Önder Sav liste dışı kalırken eski genel başkan Deniz Baykal da yalnızlaştırıldı. Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “damgası” taşıyan listede “sağ” kökenli isimlere de yer verilmesi dikkati çekti. 101 milletvekilinden 64’ü listede yer almadı.

64 milletvekili yok: 101 milletvekilinden 37’si aday gösterildi, 64’ü listede yer almadı. Şahin Mengü, Ali Arslan, Ahmet Küçük, Akif Ekici, Yaşar Ağyüz, Fatih Atay, Çetin Soysal, Mehmet Ali Özpolat, Ali Rıza Öztürk alt sıralarda yer aldı.

MYK’nin tamamı listede: 80 kişilik PM üyelerinden 62’i aday listelerinde yer aldı. 18 kişilik MYK’nin tamamı listelerde seçilecek yerlerden aday gösterildi. Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra MYK üyeleri Tekin, Osman Korutürk, Bihlun Tamaylıgil, Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan Toprak ve Umut Oran İstanbul’dan aday olurken; Sencer Ayata, Gülsün Bilgehan, İzzet Çetin, Emrehan Halıcı Ankara; Alaaddin Yüksel İzmir, Sena Kaleli Bursa, Faik Öztrak Tekirdağ, Volkan Canalioğlu Trabzon, Hurşit Güneş Kocaeli, Süheyl Batum Eskişehir, Engin Altay Sinop’tan aday gösterildi. Grup başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ile Muharrem İnce aday oldu, Kemal Anadol ise liste dışı kaldı.

Ergenekon sanıkları: Yazarımız Mustafa Balbay İzmir’de 2. bölgede 2. sıradan aday gösterildi. Mehmet Haberal Zonguldak’ta lise başı olurken Sinan Aygün Ankara 2. bölgede 3. sırada yer aldı. Gazeteci Tuncay Özkan ve eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek’e ise listelerde yer verilmedi. Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner listeye giremedi.

Sağdan adaylar: Listelerde Aygün ve Haberal’ın yanı sıra merkez sağdan bazı isimler de yer aldı. Yerel seçimlerde MHP’nin Beşiktaş belediye başkan adayı olan Cennet Süzer’in Gaziantep’te 4. sıradan kontenjan adayı gösterilmesi dikkati çekti. Eski ANAP’lı Aydın Ayaydın, eski Türkiye Partisi genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Ali Arif Özzeybek, 28 Şubat sürecinin DYP’li Milli Savunma Bakanı Turan Tayan, eski DYP milletvekillerinden Aytun Çıray, Mehmet Ağar’ın danışmanlığını yapan din sosyoloğu Muhammed Çakmak listedeki sağ kökenli adaylar oldu. Aksaray ve Karabük’te de önseçimde eski DYP milletvekilleri Mahmut Öztürk ile Mustafa Eren liste başı olmuştu.

Soldan isimler: Listede DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, SBF öğretim üyelerinden Seyhan Erdoğdu ile eski Tunceli Baro Başkanı Hüseyin Aygün gibi sol kökenli isimler yer aldı. Sendikacı İzzet Çetin, eski Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın ile SBF öğretim üyesi Birgül Ayman Güler de listede yer aldı.

Kontenjan adayları: Genel başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Volkan Canalioğlu Tekirdağ ve Trabzon’da kontenjandan aday gösterildi. Gaziantep’te 2. sıra kontenjanı kullanılmadı, 4. sıraya ise Cennet Süzer konuldu. Muğla’da 3. sıraya eski DGM savcısı Ömer Süha Aldan kondu. Aldan, DGM savcılığı döneminde bazı Yargıtay üyelerinin rüşvet alarak dosyaları görüştükleri iddiasıyla soruşturma başlatıp dava açmıştı. Aydın 2. sırada eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Metin Lütfi Baydar, Manisa’da Özgür Özel, Sivas’ta 2. sırada ise Metin Keskin kontenjan adayı oldu. Çorum ve Denizli’de ayrılan kontenjanlar ise kullanılmadı. Böylece Denizli’de önseçimde ikinci sırada çıkan Melike Basmacı Kayhan 3. sıraya itilmemiş oldu.

Kars’ta Alibeyoğlu: Kars’ta Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “ucube” dediği heykeli yaptıran eski belediye başkanı Naif Alibeyoğlu liste başı oldu. Elazığ’da DP kökenli Feyzi Septioğlu’nun adı geçiyordu, ancak eğilim yoklamasından önde çıkan eski İstanbul İl Başkanı Ali Özcan aday gösterildi.