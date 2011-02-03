-CHP'NİN YENİ İSTANBUL YÖNETİMİ İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun belirlendiği bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nebil İlseven'in 10 Ocakta CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulunun 2 Şubattaki toplantısında alınan karar doğrultusunda, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyelerinin de belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Nebil İlseven başkanlığında görev yapacak İl Yönetim Kurulu'nda, İlay Aksoy, Barış Akyürek, Nadir Ataman, Havva Aydın, Ahmet Bağlıca, Dilara Bayırlıoğlu, Nilden Beyazıt, Margarit Dikme, Ziya Disanlı, Canan Döner, Cemil Ekşi, Tansel Gülmezoğlu, Murat Kahriman, Nevzat Karakaş, Metin Kaya, Yüksel Pektezel, Oğuz Kaan Salıcı, Bahri Şahin, Tuncer Tuna, Necla Türkoğlu'nun yer aldığı belirtildi.