CHP'nin yeni Baykal'ı!

Bursa Barosu avukatlarından Deniz Baykal, CHP Nilüfer Belediye Meclisi üyeliğine adaylığını koyarak siyasete atıldı.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını taşıdığı için, dolaylı olarak çocukluğundan bu yana siyasetin içinde olduğunu belirten Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı adaşı ile ilk defa 12 yaşındayken Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde `Köylü Kurultayı'nda tanıştıklarını söyledi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adaşı ve meslektaşı olan Bursa Barosu avukatlarından Deniz Baykal, CHP listesinden Nilüfer Belediye Meclisi Üyeliğine aday oldu. Adaşının izinden giderek siyasete adım atan 31 yaşındaki Deniz Baykal, adı nedeniyle çocukluğundan bu yana doğrudan olmasa da dolaylı olarak siyasetin içinde olduğunu söyledi. Baykal, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilk kez 12 yaşındayken SHP'nin Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlediği `Köylü Kurultayı'nda tanıştığını belirterek, "SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte Bursa'da 1989 yılında düzenlenen kurultaya katılan dönemin SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal'a Bursa'nın küçük Deniz Baykal'ı olarak tanıştırılmıştım" dedi.



Siyasi görüşleri nedeniyle babasının kendisine `Deniz' adını verdiğini anlatan Bursalı avukat Deniz Baykal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olduğunu, 1 yıllık staj ardından yabancı dil eğitimi için 2 yıl yurt dışında kaldığını söyledi. Baykal siyasete girme nedenini şöyle anlattı:



"Küçüklüğümden beri siyasetle ilgilenen, siyasetle iç içe biriyim ve siyasetin toplumsal mücadele içinde yer almanın bir gereği olduğunu düşünüyorum. Ayrıca avukat olarak belediye mevzuatına da hakimim. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, belediye meclisinde bir avukatın da olması kanaati vardı. Bu konuda kendisiyle görüştük, konuştuk ve anlaştık. 16'ncı sırada belediye meclis üyesi adayı olarak seçime katılacağım. 31 meclis üyesi seçilecek, şansımın yüksek olduğunu düşünüyorum."



Tanınan bir kişinin adına sahip olmanın psikolojik baskıya neden olduğunu da savunan Deniz Baykal, şöyle konuştu:



"Kendimi tanıtınca insanlar her şeyden önce başını kaldırıp bir bakıyor. Arkasından `Ciddi misin', `Bir yanlışlık yok değil mi?', `Bir akrabalığınız falan var mı?' gibi sorular geliyor. Ardından da `Sen de partili misin?', `Deniz Baykal'ı nasıl buluyorsun?' gibi sorulara muhatap oluyorum. Gerçi adımla ilgili bugüne kadar genel anlamda çok fazla sorunla karşılaşmadım. Bazen ufak tefek sorunlar olabiliyor ama bazen de adım işe yarıyor. En azından ilgi çekiyorum."

