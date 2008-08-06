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Politika

CHP'nin yanıtı da sert oldu

06 Ağustos 2008 03:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'nın açıklamasına sert bir dille yanıt verdi.
- Benim söylediğim doğrudur. Genelkurmay'ın açıklaması bunu gösteriyor. Şimdi ben soruyorum. Daha önce kaç Genelkurmay Başkanı'na bu kadar pahalı bir araç alınmıştır.
- Cumhurbaşkanı Gül ile Genelkurmay arasında nasıl bir ilişki var?
- F tipi örgütlenme içinde olanlar YAŞ kararlarından memnundur
- YAŞ gündemine gelmesi beklenen ancak inceleme ve araştırması tamamlanmayan dosya sayısı kaçtır?
- Bugüne kadar ihraç kararı çıkmayan kaç YAŞ toplantısı olmuştur?

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