CHP'nin yanıtı da sert oldu

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'nın açıklamasına sert bir dille yanıt verdi.

- Benim söylediğim doğrudur. Genelkurmay'ın açıklaması bunu gösteriyor. Şimdi ben soruyorum. Daha önce kaç Genelkurmay Başkanı'na bu kadar pahalı bir araç alınmıştır.

- Cumhurbaşkanı Gül ile Genelkurmay arasında nasıl bir ilişki var?

- F tipi örgütlenme içinde olanlar YAŞ kararlarından memnundur

- YAŞ gündemine gelmesi beklenen ancak inceleme ve araştırması tamamlanmayan dosya sayısı kaçtır?

- Bugüne kadar ihraç kararı çıkmayan kaç YAŞ toplantısı olmuştur?



