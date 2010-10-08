CHP'nin türban raporu taslağı tamamlandı

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından geleneksel tutumunu terk ederek üniversitede türban yasağına karşı çıkan CHP, bu konudaki çözüm önerisini içeren rapor taslağını tamamladı. Taslak raporda, YÖK'ün kaldırılmasıyla üniversitelerin özerkliğe kavuşacakları, böylece “kamusal alan” dışında kalan özerk kurumlar olarak üniversitelerin türban yasağını kaldıran kararları uygulamaya koyabilecekleri belirtildi.



CHP'nin türban raporu taslağı Merkez Yürütme Kurulu'nda tartışıldı. Çalışmalarını CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Başkanı, ODTÜ öğretim üyesi sosyolog Prof. Sencer Ayata'nın yürüttüğü taslak raporda, üniversite öğrencilerinin başörtüsü ya da türban takması bireysel haklar ve özgürlükler temelinde ele alındı. Alınan bilgiye göre, raporda başın nasıl örtüleceği konusunda bir teklifte bulunulmadı.



Taslak raporda, yapılacak Anayasa değişikliğiyle üniversiteler üzerinde vesayet kurmakla eleştirilen Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) varlığına son verilmesi temel hareket noktası olarak belirlendi. Böylece özerkliklerini kazanacak üniversitelerin “kamusal alan” dışında konumlanacakları ve kıyafet konusunda istedikleri kararı uygulamaya koyabilecekleri görüşü dile getirilen taslakta, giyim-kuşam konusunda ayrıca bir yasal düzenleme yapılmasına karşı çıkıldı.



CHP'nin baş örtüsü konusundaki kırmızı çizgileri

Taslak raporda, başörtüsü ya da türban serbestisinin ilk ve orta öğrenim kurumları ile kamuda hizmet verenleri kapsayamayacağı görüşünün altı çizildi.



Yapılacak düzenlemede Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alınması gerektiği vurgulanan taslak raporda, “kamuda hizmet alan ve veren” ayrımının titizlikle yapılması gerektiği anlatıldı.



Taslakta, 12 Eylül darbesinin ardından yapılan 1982 Anayasası ile getirilen zorunlu din dersi eğitimine son verilmesi ve Alevilerin yıllardır karşılanmayan talepleri doğrultusunda cem evlerine “ibadethane” statüsü tanınması da istendi.



'Başını örtmeyenin kaygıları giderilmeli'



Taslak raporu tartışan CHP MYK üyeleri, "üniversitelerde türban serbestisi sağlanırken, türban takmayan kız öğrencilerin özgürlüğüne ilişkin güvenceleri içerecek, kaygılarını giderecek düzenlemeye de gidilmesini istediler, toplumsal mutabakatın sağlanmasının önemli olduğunu” vurguladılar.



Toplantıda, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan görüş alınsın, namazın da başörtüsünün de cezası olmaz" yolundaki sözleri “sorunu çözümsüzlüğe götürebilecek açıklamalar" olarak değerlendirildi.



CHP kulislerinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban sorunu konusunda önemli bir açıklama yapabileceği konuşuluyor.



