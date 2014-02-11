CHP'den Osmangazi Belediye Meclisi üyeliği için transseksüel aday adayı

Bursa'da, CHP Osmangazi Belediye Meclis Üyesi aday adayı olan transseksüel Öykü Özen, meclis üyelerinin belirlenmesi için üyelerin katılımı ile gerçekleşen seçimde 642 oy alarak, 50 aday arasında 10'uncu oldu.

Kadınlar arasında ilk 3 sırada yer alan Özen, "Bana, cinsel kimliğime sahip çıktığım için, haksızlığa karşı mücadeleettiğim için oy verdiler. Belediye meclisine seçilmem halinde haksızlıkların hiç birine izin vermeyeceğim" dedi.

Bursa'da, çektiği banka kredisi ile ameliyat olarak cinsiyet değiştiren ve daha sonra sevgilisi Mehmet Özen ile evlenen kısa adı Gökkuşağı olan, Travestileri Transseksüelleri Geyleri Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneği Başkanı Öykü Özen, 2007 yılında yapılan genel seçimlerde bağımsız, 2011 yılındaki genel seçimlerde ise CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

2007'de seçilemeyen, 2011'de ise aday gösterilmeyen Öykü Özen bu sefer 30 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Bursa'da Merkez Osmangazi İlçesi'nde CHP'den Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmak için aday adayı oldu.

Geçen cumartesi günü Bursa'da, Merkez Osmangazi İlçesi Belediye Meclis üyelerinin belirlenmesi için üyeler tarafından seçim yapıldı. 50 adayın katıldığı seçimlerde bin 802 oy kullanıldı.

77 oyun geçersiz sayıldığı seçimler sonunda 642 oy alan Öykü Özen, 10'nucu sırada yer aldı.

Seçilmesi kesin gibi

Sandıktan çıkan sonuçların genel merkez tarafından onaylanmasının ardından, belediye meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakan Öykü Özen şöyle dedi:

"Osmangazi Belediye Meclisi'nde 45 üye var. Şu anda bu üyelerden 9'u CHP'den. Yapılacak yerel seçimlerde bu sayının çok daha artmasını bekliyoruz. Partililer beni cinsel kimliğime sahip çıktığım için, haksızlığa karşı mücadele ettiğim için seçtiler. Ben de meclise gidersem, söz veriyorum hiç bir haksızlığa müsaade etmeyeceğim. İzin vermeyeceğim."

Belediye meclis üyesi seçilmesi için partililerle bire bir görüştüğünü, broşür bastırıp dağıttığını, verdiği mücadeleyi gösteren slayt gösterisi hazırlayıp izlettiğini söyleyen Öykü Özen, "Şu anda ilk on arasında bulunan üç kadından biri benim. Partimiz, belediye meclis üyelerinin yüzde 33'ünü kadınlardan oluşturacak. Bunlar dikkate alındığında seçilme şansım çok daha artıyor. Listenin onaylanmasından sonra çok daha fazla çalışacağım" diye konuştu.