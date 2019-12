CHP'nin teşekkürü mitinge dönüştü

Yerel seçimlerde büyükşehir ile birlikte 28 ilçeyi kazanan CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal, İzmir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin yerel seçimlerde İzmir'de aldığı sonuçları muhteşem olarak değerlendirdi. Değerlendirmesinde Baykal, İzmir'in öncü bir kent olduğunu ifade ederek, “İzmir'den başlayan imbat rüzgarının Anadolu'nun içine derinliklerine giderek güçlü biçimde eseceğine inanıyorum” dedi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra Deniz Baykal, Alsancak'daki Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği tarihi havagazı fabrikasında basın toplantısı düzenledi. Tarihi havagazı fabrikasının bahçesinde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 28 ilçe belediye başkanı, CHP İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilleri, CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, MYK Saymanları Sevgi Topuz, Savcı Sayan, Yılmaz Ateş de katıldı.



Başarının sahibi İzmir halkı



CHP Lideri Deniz Baykal, 29 Mart yerel seçimleri sonrasında İzmir'de seçilen partisinin belediye başkanlarını, il genel ve belediye meclis üyelerini selamlamak, mazbatalarını aldıktan sonra biraraya gelerek onları kutlamak için İzmir'e geldiğini söyledi. Baykal, “İzmir'in gerçekleştirdiği büyük başarı ile ne kadar kıvanç duyduğumuzu açıkça ifade etmek istedim. Elbette kutlamak için buradayım. Ondan önce İzmir halkına teşekkür etmek için buradayım. Bu sonuç elbette burada çok başarılı çalışma yapan CHP örgütünün, yönetimimizin, aday olan çok değerli belediye başkan adaylarımızın çalışmalarının sonucudur. Ama öyle sanıyorum ki bu muhteşem tablonun ortaya çıkmasının asil sahibi olan İzmir halkının kendisidir. O nedenle ben CHP genel başkanı olarak arkadaşlarımı kutlamanın ötesinde İzmir halkına teşekkür ediyorum” dedi.



İzmir öncü kent



İzmir halkının yerel seçimde muhteşem bir şey yaptığını ifade eden Baykal, şunları söyledi:

“Türkiye'de öncü kent olduğunu bir kez daha kanıtladı. İzmir zaten böyle kimliğe sahipti. Türkiye'nin bir öncü kenti durumundaydı. Anadolu'nun işgali aslında İzmir'in işgaliyle birlikte toplumsal vicdana yansımıştır. Anadolu'nun kurtuluşu İzmir'in kurtuluşu ile gerçekleşmiştir. İzmir, ilklerin kentidir. Öncü bir kenttir. Bu sadece seçim değerlendirmesi ile açıklamak, yorumlamak haksızlık olur. Bütün seçim Türkiye için öyle. Ama özellikle İzmir için öyle. Çok önemli sonuçlar doğuracak muhteşem bir başlangıcı ortaya koymuştur. İzmir, seçimde Türkiye çapında iddia konusu olmuştur. Bu iddianın muhatabı olan İzmirliler kendi gelecekleri ile ilgili bu arayışları soğukkanlılıkla izlemiş ve değerlendirmiştir. Gerekeni en doğru biçimde yapmıştır. İzmir seçimlere büyükşehir ve 30 ilçe belediyesi ile girmiştir. 136 il genel meclis üyeliği için seçim yapıldı. Bu seçim sonuçlarında ortaya çıkan tablo bir kere daha hatırlanmalı. Büyükşehir ve 30 ilçe belediyesinde 29'unun sonucu kesinleşi. 29 belediyeden 28'ini CHP almıştır. Bayındır belediyesi ile ilgili YSK, il seçim kurulları süreci işlemektedir. Sonuç alınmamıştır. 30'unun 28'i alınmıştır. 29'unun alınması muhtemeldir.”



İzmir'de tarihi rekor



Seçimde İzmir'de büyükşehirde net bir sonuç alındığını vurgulayan Baykal, şöyle konuştu:

“Buradaki seçim sonuçlarını etkileyebilmek için düzenlemeler, yeni ilçe girişimleri, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinin oluşturulması, İzmir'deki dengenin değiştirilmek istenmesi teşebbüsü, İzmir halkı tarafından bertaraf edilmiştir. İzmir'in siyasi tercihine, manupüle etmek amacıyla getirilen düzenlemeler etkisiz olmuştur. İzmir'de alınan sonuç bir tarihi rekor anlamına gelmektedir. 1980'den bu yana, 12 eylül askeri müdahalesinden bu yana 30 yıla yakın süre geçmiştir. Bu süre içinde İzmir'de alınan sonucun bir başka benzeri yoktur. Büyükşehir belediyemizin yüzde 55'lik oy oranı ile daha önce rahmetli Ahmet Piriştina döneminde gerçekleştirilen olağanüstü zafer olarak değerlendirilen sonucun üzerinde büyük artışı sayın Aziz Kocaoğlu'nun büyükşehir belediye başkanlığında İzmir halkı gerçekleştirmiştir. Muhteşem bir sonuç yüzde 55. 1980'den bu yana öyle bir oy düzeyi ortaya çıkmamıştır. Oy düzeyi sadece belediyede, il genel, belediye meclis seçimlerinde de İzmir'de aldığı oy düzeyiyle de göstermiştir. CHP yüzde 49'luk oy düzeyine ulaşmıştır. 12 Eylül sonrası için siyasi rekordur. Muhteşem sonuç. Bu ayrıca İzmir'deki belediye başkanlarının başarılı çalışmayı kendi kişisel başarılarının ötesinde, İzmirliler'e ve CHP'ye mal etmenin ürünüdür.”



Olayın sadece bir siyasi partinin tercihi olmanın ötesinde bir anlam daha taşıdığını vurgulayan Baykal şöyle devam etti:

“İzmir halkı başarıyı ödüllendirmiştir, sahip çıkmıştır. Dürüstlüğe, alçakgönüllülüğe sahip çıkmıştır. Samimiyeti ödüllendirmiştir. Samimiyete sahip çıkmıştır. Halka saygı gösteren, sorunları dürüstçe paylaşan, halkın desteğiyle aşma anlaşıyına sahip bir siyasi anlaşıyı desteklemiştir. Kazanan belediye başkanlarımız ve parti bakımından değil, Türk siyaseti bakımından değer taşıdığına inandığım bir kaliteyi ortaya koymaktadır. İzmir demogajiye, aldatmacaya, tehdide, şantaja, baskıya yüz vermemiştir. İzmir ile göğsümüz kabarıyor. İzmir ile iftihar ediyoruz. CHP genel başkanı olarak derin şükranlarımı ifade ediyorum.”



İzmir'de aldıkları oy oranının şaşırtıcı olmadığını ifade eden Baykal, şunlaır söyledi:

“Bu tablo bizim için şaşırtıcı değildir. Önümüzdeki dönem İzmir'in bu tarihi tercihleri doğrultusunda tüm Türkiye'de şekillenecektir, inanıyorum. İzmir'in açtığı yoldan sırasıyla Türkiye geçecektir. Çünkü İzmir öncü bir kenttir. İzmir durumu doğru değerlendirmiştir. Geleceği doğru görmüştür. Örnek tercihler ortaya koymuştur. Bize yüklediği ağır sorumluluklar olduğunu biliyorum. Ben bu içine girdiğimiz dönemde İzmir üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara tanık olduğum ilk andan itibaren İzmir'e sahip çıkmanın, İzmir'i savunmanın, İzmir'i her türlü baskının karşısında ayakta tutmanın hepimiz için büyük görev olduğunu değerlendirdim. Bu doğrultuda gayret gösterdik. İzmir'in bizim için olağanüstü değeri var. Aynı anlayışla bundan sonra da yürüyeceğiz. Seçkin belediye başkanları kadrosu vardır burada. Daha da yüksek başarıyı gerçekleştirme mecburiyetini unutmadan önümüzdeki dönemde üstün bir başarı çizgisini tutturacaklardır. Bunu bekliyorum. Böyle olması Türkiye için önem taşıyor. Biz de bu doğrulta çalışmalara destek olacağız, sahip çıkacağız.”



İzmir umut ışığı oldu



Baykal şöyle devam etti:

“İzmir sadece kendisi için değil, Türkiye için de umut ışığı olmuştur. Neyin mümkün olduğunu göstermiştir. Halkımızın her türlü haksızlık karşısında en doğru tercihleri ortaya koyabilecek demokratik güvenin tazelenmesine yardımcı olmuştur. Türkiye'de artık daha umutlu, iyimser, geleceğe güvenle bakan bir ortam şekillenmişse en büyük katkıyı yapan illerin başında İzmir'in geldiğine kuşku duymuyorum. İzmir, Ege'ye şimdiden Antalya'ya örnek olmuştur. İzmir'den başlayan imbat rüzgarının Anadolu'nun içine derinliklerine giderek güçlü biçimde eseceğine inanıyorum. Bu heyecanımı, coşkumu paylaşmak için geldim buraya. İzmir halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bütün tarih boyunca olduğu gibi İzmir kendine yakışan davranışı en güzel biçimde gerçekleştirmiştir. Biz burada seçimi kazandık diye düşünmüyoruz. İzmir'in seçimin kazanmasına yardımcı olmaktan kıvanç duyuyoruz. İzmir'in kendi anlayışını ortaya koymasında bize fırsat verdi. İzmirliler bunu en güzel biçimde başardı.”





Baykal, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aziz Kocaoğlu'nun adaylık için geç göstermesi ile ilgili Baykal, “Sonuçlar ne kadar isabetli olduğunu göstermiyor mu? Her başarının bir bedeli var. O çok doğru bir yaklaşımdı. Doğru yöntemdi. Kararı hep beraber İzmir olarak oluşturduk. Her başarının bir bedeli var” dedi. İktidar partisi AKP'nin bazı bakanlarının kente yatırımların daha fazla gelmesi anlamında oy istemeleri ile ilgili soru üzerine Baykal şunları söyledi:

“Seçim öncelerinde bazı partiler tehdit ederek seçmeni yönlendirmeye gayret ederler. Uzun süre unutulmuştu bu anlayış. Yeniden başvurdular. Seçim öncesi söylem olarak anlaşılmalı. Türkiye bir hukuk devletidir. Kurumlar, kurallar, hukuk işler. O nedenle ben iktidarda kim olursa olsun herkesin kentleri destekleyeceklerinden kuşku duymuyorum. Yoksa bunun çok ağır bedelleri olur. Hiçbir iktidar ödemek istemez. Önümüzdeki süreçte gereken adımların atılmasını beklemek gerekir. İzmir hakkını söke söke alır.”



Halk ciddi kriterleri dikkate alır



Gazetecilerin AKP'nin Antalya'yı kaybetmesi üzerine Başbakan Erdoğan'ın “28 defa Antalya'ya gittim” sözlerini hatırlatması üzerine Baykal şunları söyledi:

“Halkımızın, seçmenlerimizin oy verirken ciddi ölçüleri dikkate aldığı anlaşıldı. Bahsettiğiniz örnekler Antalya, İzmir ve başka kentlerde ortaya çıkan durum, gösteriyor ki halkımız karar alırken daha ciddi kriterleri dikkate almaktadır. Olumlu karşılanması gereken durum. Herhangi bir sorun görmüyorum.”

DSP'de 5 milletvekilinin disipline verilmesi ile ilgili soru üzerine Baykal, “DSP'nin iç tartışmaları onları ilgilendiriyor. Tartışmaların tarafı olmayı düşünmüyoruz. Böyle tartışmalar karşısında diğer partilere düşen görev mesafeli, tarafsız tutum almaktır. Biz onu yapıyoruz” diye konuştu.



Helikopter kazasından hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yacızıoğlu'nun isminin yaşatılması ile ilgili soruya Deniz Baykal, “Bence CHP'li belediyeler de Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını yaşatma konusunda her türlü girişimi yapabilirler” dedi.