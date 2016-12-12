CHP'nin sosyal medya uzmanı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

CHP'nin sosyal medya uzmanı olduğu iddia edilen Mücahit Avcı, Beşiktaş'taki terör saldırıları ardından attığı bir tweet gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak Avcı'nın partileriyle ilişkisi olmadığını belirtti.

CHP'den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Beşiktaş’taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur.

Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP’nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

"Bu işte 'MİT' yeniği var"

Avcı, gözaltına alındığı haberini Twitter'daki hesabından şu mesajla duyurdu:

"Ülkede terör istihbaratı değerlendirilmeyip, aktrollerin ihbarları değerlendirildiği için gözaltına alındım. Bir müddet görüşemeyebiliriz. Bu devran böyle gitmez! Gözaltına alsanız da, idam sehpaları kursanız da size Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız."

Avcı, Beşiktaş'taki terör saldırılarının ardından "Bu işte 'MİT' yeniği var" tweeti atmıştı.