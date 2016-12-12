T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'nin sosyal medya uzmanı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı

Mücahit Avcı, gözaltına alındığı haberini Twitter'daki hesabından duyurdu

12 Aralık 2016 16:45

CHP'nin sosyal medya uzmanı olduğu iddia edilen Mücahit Avcı, Beşiktaş'taki terör saldırıları ardından attığı bir tweet gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak Avcı'nın partileriyle ilişkisi olmadığını belirtti. 

CHP'den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Beşiktaş’taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur.

Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri’nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP’nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

"Bu işte 'MİT' yeniği var"

Avcı, gözaltına alındığı haberini Twitter'daki hesabından şu mesajla duyurdu:

"Ülkede terör istihbaratı değerlendirilmeyip, aktrollerin ihbarları değerlendirildiği için gözaltına alındım. Bir müddet görüşemeyebiliriz. Bu devran böyle gitmez! Gözaltına alsanız da, idam sehpaları kursanız da size Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız." 

Avcı, Beşiktaş'taki terör saldırılarının ardından "Bu işte 'MİT' yeniği var" tweeti atmıştı.

ETİKETLER

Mücahit AvcıCHP sosyal medya danışmanıMİT yeniği vartweetgözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24