CHP'nin sitesi hacklendi





T24- CHP'nin resmi sitesi bir grup hacker tarafından akşam saatlerinde hacklendi.

Siteyi hackleyenler, CHP'nin Atatürk çizgisinden sapması nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, siteye "Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün çizgisinden saptınız. Pornolar çektiniz, kendi derdinize düştünüz halkı unuttunuz.Ama bizler yaptıklarınızı unutmayacağız" notunu ekledi.





Bir süre bu şekilde yayında kalan site, durumun fark edilmesiyle erişime kapatıldı. Daha sonra siteye CHP, saldırının ardından siteye, “Şu anda yoğunluktan dolayı chp.org.tr’ye ulaşamıyorsunuz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” notu düşüldü.