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CHP'nin seçim simülasyonuna göre hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

7 Haziran genel seçimine dönük simülasyonlar koalisyonu işaret ediyor

13 Mayıs 2015 11:45

CHP için 6-7 Ma­yı­s’­ta, “te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­mi­”y­le seç­me­nin oy ver­me ter­ci­hi­ni be­lir­le­mek ama­cıy­la 33 il’­de, bin 618 ki­şiy­le gö­rü­şül­dü. Ankete göre, oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da AKP yüz­de 39,2, CHP yüz­de 28,1, MHP yüz­de 17,8, HDP yüz­de 10,3, di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6 oy oranında gözüküyor.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­’n­da ilk so­ruda “Tür­ki­ye­’nin acil çö­zül­me­si ge­re­ken en önem­li so­run­la­rı­” seç­me­ne so­rul­du.

100 ki­şi­den 33’ü “iş­siz­li­k”, 16’sı “ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­”, 9,6’sı “e­ko­no­mi­”, yüz­de 5,4’ü “e­ği­ti­m”, yüz­de 4,8’i “çö­züm sü­re­ci­”, yüz­de 4,6’sı “u­la­şı­m”, yüz­de 4,1’i “Kürt so­ru­nu­” di­yor. “Tür­ki­ye­’nin so­ru­nu yo­k” di­yen­ler de yüz­de 5’i bu­lu­yor. Siz ül­ke­de “hır­sız­lık, rüş­vet, ka­ra pa­ra, yol­suz­lu­k” ne ka­dar der­se­niz de­yin bun­lar pek “so­ru­n”ola­rak gö­rül­mü­yor. Araş­tır­ma­da “Tür­ki­ye­’nin so­run­la­rı­” ara­sın­da “yol­suz­lu­k” di­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 3 ci­va­rın­da…

1- As­ga­ri üc­re­tin 1.500 li­ra ol­ma­sı ve ver­gi­den mu­af tu­tul­ma­sı­nın et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47’ye yak­la­şır­ken, CHP ik­ti­da­rın­da bu­nun ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne ise 100 ki­şi­den 26’ı ina­nı­yor.

2- Yok­sul ai­le­le­re ay­da 720 li­ra ha­ne ge­li­ri sağ­la­na­ca­ğı va­adi­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

3- Emek­li­le­re di­ni bay­ram­lar­da top­lam iki ma­aş tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye ve­re­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­rin seç­men üze­rin­de­ki et­ki­si yüz­de 50,3’ü bu­lur­ken, iki ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 30 ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti.

4- Çift­çi­ye ma­zo­tun 1,5 li­ra­dan ve­ril­me­si seç­me­nin yüz­de 49’u­nu et­ki­le­di. Ma­zo­tun 1,5 li­ra­ya in­di­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

5- Ka­mu­da ta­şe­ron ola­rak ça­lı­şan iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­siy­le il­gi­li söz, CHP’­nin di­ğer pro­je­le­ri ara­sın­da en et­ki­li olan­la­rın ba­şın­da gel­di. Bu pro­je­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 55,4 ola­rak gö­rü­lür­ken, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 29’la di­ğer pro­je­le­re gö­re inanç­ta bir nu­ma­ra ol­du.

 

Oy oranları, millet vekili dağılımı

 

Ay­nı araş­tır­ma­da ka­tı­lım­cı­la­rın ge­nel se­çim­ler­de han­gi par­ti­ye oy ve­re­cek­le­ri ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya ve­ri­len ce­vap­la­rın ora­nı ise şöy­le ger­çek­leş­ti:

AKP yüz­de 33,1, CHP yüz­de 17,3, MHP yüz­de 9,5, HDP yüz­de 6,1, Saa­det Par­ti­si yüz­de 1, di­ğer par­ti­ler yüz­de 2, “oy kul­lan­ma­m” di­yen­le­rin ora­nı yüz­de 2, ka­rar­sız ya da söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 27 ol­du.

Oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da na­sıl bir so­nuç çı­kar? Si­mü­las­yo­na gö­re iş­te tab­lo:

AKP yüz­de 39,2

CHP yüz­de 28,1

MHP yüz­de 17,8

HDP yüz­de 10,3

Di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6.

Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP’­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı. Bu­na gö­re;

AKP 232

CHP 151

MHP 104

HDP 63

HDP’­nin ba­raj al­tın­da kal­ma­sı du­ru­mun­da CHP ve MHP’­ye önem­li sa­yı­da mil­let­ve­ki­li kay­ma­sı ola­cak. Araş­tır­ma­yı ya­pan şir­ke­tin CHP’­li­le­re öne­ri­si şöy­le olu­yor:

“CH­P’­nin oy ora­nı­nı yüz­de 30’la­rın üs­tü­ne ta­şı­ma­sı, par­ti prog­ra­mın­da­ki so­mut 5 pro­je­nin (bun­lar­dan özel­lik­le emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­le­ri ile ta­şe­ron iş­çi­li­ğin kal­dı­rı­la­ca­ğı­na da­ir inanç en yük­sek oran­da­dır) gün­dem­den dü­şü­rül­me­den ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne olan inan­cı ar­tır­mak ile müm­kün gö­rül­mek­te­dir. Sa­vun­ma po­zis­yo­nun­da olan AKP ise oy yi­tir­me­ye de­vam edi­yor. İki baş­lı gö­rün­tü de oy kay­bın­da et­ki­li olu­yor.”

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