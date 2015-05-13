CHP'nin seçim simülasyonuna göre hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

CHP için 6-7 Mayıs’ta, “tesadüfi örnekleme yöntemi”yle seçmenin oy verme tercihini belirlemek amacıyla 33 il’de, bin 618 kişiyle görüşüldü. Ankete göre, oy kullanmayacaklar, kararsız ve söylemek istemeyenlerin oranları da dikkate alınıp partilere dağıtıldığında AKP yüzde 39,2, CHP yüzde 28,1, MHP yüzde 17,8, HDP yüzde 10,3, diğer partiler yüzde 4,6 oy oranında gözüküyor.
Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Genel Seçim Araştırması’nda ilk soruda “Türkiye’nin acil çözülmesi gereken en önemli sorunları” seçmene soruldu.
100 kişiden 33’ü “işsizlik”, 16’sı “hayat pahalılığı”, 9,6’sı “ekonomi”, yüzde 5,4’ü “eğitim”, yüzde 4,8’i “çözüm süreci”, yüzde 4,6’sı “ulaşım”, yüzde 4,1’i “Kürt sorunu” diyor. “Türkiye’nin sorunu yok” diyenler de yüzde 5’i buluyor. Siz ülkede “hırsızlık, rüşvet, kara para, yolsuzluk” ne kadar derseniz deyin bunlar pek “sorun”olarak görülmüyor. Araştırmada “Türkiye’nin sorunları” arasında “yolsuzluk” diyenlerin oranı ise yüzde 3 civarında…
1- Asgari ücretin 1.500 lira olması ve vergiden muaf tutulmasının etkileyici olma oranı yüzde 47’ye yaklaşırken, CHP iktidarında bunun gerçekleştirileceğine ise 100 kişiden 26’ı inanıyor.
2- Yoksul ailelere ayda 720 lira hane geliri sağlanacağı vaadinin etkileyici olma oranı yüzde 47, gerçekleşeceğine dair inanç ise yüzde 25 oldu.
3- Emeklilere dini bayramlarda toplam iki maaş tutarında ikramiye vereceğine ilişkin sözlerin seçmen üzerindeki etkisi yüzde 50,3’ü bulurken, iki maaş ikramiye verileceğine dair inanç da yüzde 30 civarında gerçekleşti.
4- Çiftçiye mazotun 1,5 liradan verilmesi seçmenin yüzde 49’unu etkiledi. Mazotun 1,5 liraya indirileceğine dair inanç ise yüzde 25 oldu.
5- Kamuda taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili söz, CHP’nin diğer projeleri arasında en etkili olanların başında geldi. Bu projenin etkileyici olma oranı yüzde 55,4 olarak görülürken, gerçekleşeceğine dair inanç da yüzde 29’la diğer projelere göre inançta bir numara oldu.
Oy oranları, millet vekili dağılımı
Aynı araştırmada katılımcıların genel seçimlerde hangi partiye oy verecekleri konusundaki soruya verilen cevapların oranı ise şöyle gerçekleşti:
AKP yüzde 33,1, CHP yüzde 17,3, MHP yüzde 9,5, HDP yüzde 6,1, Saadet Partisi yüzde 1, diğer partiler yüzde 2, “oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 2, kararsız ya da söylemek istemeyenlerin oranı ise yüzde 27 oldu.
Oy kullanmayacaklar, kararsız ve söylemek istemeyenlerin oranları da dikkate alınıp partilere dağıtıldığında nasıl bir sonuç çıkar? Simülasyona göre işte tablo:
AKP yüzde 39,2
CHP yüzde 28,1
MHP yüzde 17,8
HDP yüzde 10,3
Diğer partiler yüzde 4,6.
Araştırma şirketinin bulgularından yola çıkıp, bu durumda partilerin çıkarabileceği milletvekili dağılımının nasıl olacağını CHP’li bir uzman hesaplattırdı. Buna göre;
AKP 232
CHP 151
MHP 104
HDP 63
HDP’nin baraj altında kalması durumunda CHP ve MHP’ye önemli sayıda milletvekili kayması olacak. Araştırmayı yapan şirketin CHP’lilere önerisi şöyle oluyor:
“CHP’nin oy oranını yüzde 30’ların üstüne taşıması, parti programındaki somut 5 projenin (bunlardan özellikle emeklilere bayram ikramiyeleri ile taşeron işçiliğin kaldırılacağına dair inanç en yüksek orandadır) gündemden düşürülmeden gerçekleştirileceğine olan inancı artırmak ile mümkün görülmektedir. Savunma pozisyonunda olan AKP ise oy yitirmeye devam ediyor. İki başlı görüntü de oy kaybında etkili oluyor.”