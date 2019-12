-CHP'NİN SEÇİM BİLDİRGESİ 22 NİSAN'DA AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP'nin milletvekili aday listesinin, toplumun tüm kesimlerini kucakladığını belirterek, ''Seçim bildirgemizi 22 Nisan'da Ankara'da tüm milletvekili adaylarının katılımı ile açıklayacağız'' dedi. Tekin, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. CHP'nin milletvekili aday listelerinin son derece kabul gördüğünü ifade eden Tekin, şöyle konuştu: ''Önemli olan listelerin toplumun her kesimi tarafından kabul görmesi idi ve bu gerçekleşti. CHP'nin listeleri incelendiğinde toplumun her kesiminin temsilcilerinin olduğu görülecek. Önümüzdeki dönemde toplumu heyecanlandıracak önemli bir liste. Listeye bakıldığı zaman çok sayıda kadın, çok sayıda genç, yine toplumun önemli bir kısmını oluşturan engelliler, sendika temsilcileri, işçileri temsil eden adaylar, iş dünyasından ve oda başkanlarından adaylar var. CHP'nin listesi toplumun her kesimini, Türkiye'yi kucaklayan ve bizi iktidara taşıyacak liste.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, Başbakan'ın açıklamalarının ''şaşırtıcı ve çelişkilerle dolu'' olduğunu savundu. Başbakan'ın konuşmasında, ''Bomba hazırlığı ile kitap hazırlığını'' eşdeğer tuttuğunu öne süren Gürsel Tekin, bu benzetmenin ise ''dehşet bir benzetme'' olduğunu ileri sürdü. Başbakan'ın sorulara Türkiye'deki basın mensuplarına verdiği cevaplar gibi cevap verdiğini, bunun da doğru olmadığını belirten Tekin, ''Başbakan'ın sorulara demokratik bir olgunlukla cevap vermesi gerekirdi'' diye konuştu. Başbakanın konuşmasında, ''Özgürlüklerin ve azınlıkların teminatı benim'' dediğini anımsatan Tekin, ''Özgürlüklerin ve demokrasinin teminatının şahıslar olamayacağını'' söyledi. CHP'nin seçim bildirgesi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü de anlatan Tekin, ''Seçim bildirgemizi 22 Nisan'da Ankara'da tüm milletvekili adaylarının katılımı ile açıklayacağız'' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bugün akşam İstanbul'da Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinliğe, pazar günü de Şanlıurfa'da bir açılışa katılacağını bildirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim gezileri ise 24 Nisan'da Samsun'dan başlayacak.