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Politika

CHP, reklam kampanyası için Ali Taran'la anlaştı

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, seçim kampanyasını reklamcı Ali Taran'ın yürüteceğini duyurdu

11 Şubat 2015 21:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partisinin seçim kampanyası için Ali Taran ile anlaştığını açıkladı.

Ünlü reklamcı Ali Taran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazar günü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda, 7 Haziran 2015 seçim kampanyasının ana hatlarına ilişkin bir sunum yapmıştı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, bu sunumun ardından CHP kulislerinde seçim kampanyasının Taran tarafından yürütüleceği konuşulmaya başlanmıştı.

Gürsel Tekin hurriyet.com.tr’ye, 4 ayrı firmanın sunum yaptığını, yapılan değerlendirme sonunda Ali Taran ile anlaşıldığını açıkladı.

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