CHP'nin otizm araştırma önergesi reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda CHP tarafından otizm hakkında verilen araştırma önergesi AKP’nin oylarıyla reddedildi. "Ülkemizde otizmin ne olduğu, belirtileri ve tedavisinin tam anlamıyla araştırılması" amacıyla verilen önergeye MHP ve HDP’den de destek geldi. Ancak, iktidar kanadından gelen oylarla araştırma komisyonu kurulması kabul edilmedi.

Oylama öncesinde CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün, “Haydi bakalım, haydi vicdanlar, nerede vicdanlar? Otizmi niye kabul etmiyorsunuz, yazık!” sözleriyle yaptığı konuşma iktidar kanadını ikna etmeye yetmedi. AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Gök’e, “Çalışıyoruz, zaten yapıyoruz, kabul edilecek bir şey yok Sayın Gök” yanıtı verdi. Böylelikle ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ etkinliklerinin yapıldığı bir dönemde TBMM’de bir Komisyon kurulamadı.

Türkiye’de her 10 kişiden 7’si otizmden habersiz

CHP ve MHP’li milletvekillerinin otizmle ilgili açıklamaları Türkiye’de sorunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Önerge sahibi CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otizmin yaygınlığı ürkütücü bir hızla arttığını söyledi. 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1'i otizm tanısı alırken, günümüzde her 68 çocuktan 1'inin bu tanıyı aldığına dikkat çeken Arık, dünyanın en büyük ve en saygın kuruluşlarından biri olan Massachusetts Institute of Technology’in 2023 yılında çocukların yarısının yani her 2 çocuktan 1'inin otizmli doğabileceğini açıkladığını anlattı. Arık, otizm çocuklarının evden dışarı çıkmadıklarını, çıktıklarında ise kimseye görünmemeye çalıştıklarını söyledi. “Toplum bu çocukları aileleri tarafından iyi terbiye edilmemiş çocuklar olarak değerlendiriyor; ailelerini ve bu çocukları yargılıyor, dışlıyor çünkü otizmin ne olduğunu bilmiyor. Türkiye'de her 10 kişiden 7'si otizmden habersiz” dedi.

MHP’nin 7 maddede otizm eylem planı

CHP’nin önergesi üzerine söz alan MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, otizmin tanı ve tedavisi için 7 maddelik eylem planlarını Genel Kurul’da şöyle sıraladı:

1) Konuyla ilgili bakanlıklardan oluşan bir koordinasyon kurulu kurulmalı.

2) Ülkemizde 0-3 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin otizmle ilgili farkındalığının artırılması ve otizm tarama ve takip zorunluluğunun getirilmesi.

3) Çocukla ilk temas kuran sağlık personeline bu konuda detaylı bilgilerin ve eğitimin verilmesi için elden gelen her şeyin yapılması gerekir.

4) Erken müdahale programının ve buna yönelik olarak yasal düzenlemelerin yapılandırılması gerekir.

5) Aileye psikolojik destek, bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri verilmesi gerekir.

6) Kabullenme ve dayanışma aşamaları için aile bireylerinin otizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarına katılmalarının sağlanması ve teşvik edilmesi gerekir.

7) Otizmle ilgili farklı eğitim terapilerini uygulayan özel eğitim öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları ve terapistler dâhil tüm eğitmenlere imkânlar verilmeli ve eğitimleri sağlanmalıdır.