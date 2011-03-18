-CHP'NİN MYK'SI 6 SAAT SÜRDÜ ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, sona erdi. Genel Merkez'deki MYK toplantısı, yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı. Toplantıda, bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısına sunulacak, 12 Haziran Milletvekili Genel Seçimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği öğrenildi. PM toplantısında ise milletvekili genel seçimlerinde aday adaylığı başvuru süreci ve koşulları, partinin aday belirleme yöntemi ile çeşitli nedenlerle daha önce partiden ihraç edilenlerin affının görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.