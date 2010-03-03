CHP'nin kırmızı çizgisi 'yargı bağımsızlığı'

T24 - CHP lideri Deniz Baykal, AKP'nin hazırladığı yeni Anayasa düzenleme paketinin içinde yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracak bir reformun Meclis'ten geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Baykal, "AKP gideceğini anladığını, yeni dönemin çerçevesini de şimdiden hazırlayarak kendini kurtaracak yargı organları yaratmaya çalıştığını" iddia etti.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında toplandı.



Toplantıda Anayasa değişikliği ve referandum konuları ele alındı.MYK toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Anayasa değişikliği için düğmeye bastığı ve değişikliği Türkiye'ye kabul ettirmeye çalıştığı'' değerlendirmesini yapan Baykal, bu ortamda değişikliğin gündeme gelmesine kesinlikle karşı oldukları görüşünü yineledi.



Anayasa değişikliklerinin ''sakin ortamlarda ve uzlaşmayla yapılması gerektiğini'' vurgulayan Baykal, ''AKP, 'Biz nasıl olsa gidiyoruz, gelecek dönemin çerçevesini de şimdiden belirleyelim' yaklaşımındadır. Yeni anayasanın yeni dönemde, yeni dengelere göre yapılması lazımdır. Aceleye getirilmesi yanlıştır'' diye konuştu.



Anayasa değişikliği ile yargının siyasallaştırılmak istendiğini, yargıya yönelik düzenlemenin Anayasa'nın değişmez maddelerinden ''hukuk devleti'' ilkesine aykırı olduğunu savunan Baykal, ''AKP gideceğini anlamıştır, yeni dönemin çerçevesini de şimdiden hazırlayarak kendini kurtaracak yargı organları yaratmaya çalışıyor. Düzenleme yapıldığında hukuk devletini, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bir düzenleme olursa bunu elbette Anayasa Mahkemesi'ne taşırız'' diye konuştu.



AKP'nin konuyu referanduma götürmesi halinde ise CHP, "AKP kalsın mı, gitsin mi?" kampanyası da başlatacak.



Meclis'ten geçmezse referandum



AKP'nin Anayasa değişikliği taslağındaki en tartışmalı noktalardan biri yargı reformu. AKP yargı reformunu Meclis'ten geçiremezse, konuyu referanduma taşımaya hazırlanıyor.



Söz konusu taslakta özellikle HSYK ile ilgili öngörülen düzenlemeler tartışılıyor. Buna göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı 21'e çıkacak, geniş tabanlı temsil olacak, birinci sınıf hakim ve savcılar ile avukatlar ve TBMM de kurula üye seçebilecek, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulda kalacak, kurulun kararlarına yargı yolu açılacak.

