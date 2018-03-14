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CHP'nin kedisi 'Şero', tedavi edildi

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) maskotu haline gelen 'Şero' adlı kedi, tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince parti genel merkezine teslim edildi

14 Mart 2018 20:08

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) maskotu haline gelen \'Şero\' adlı kedi, tedavisinin ardından Çankaya Belediyesi veteriner ekiplerince parti genel merkezine teslim edildi.
CHP Genel Merkezi\'nde yaşayan \'Şero\', geçen hafta hastalanınca Çankaya Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. 14 yaşındaki \'Şero’nun karaciğerlerinden rahatsızlandığını tespit eden veteriner, gerekli tedavileri uyguladı. Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen \'Şero\', yine Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yaşam alanı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde yetkililere teslim edildi.

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