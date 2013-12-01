CHP'nin İzmir milletvekilleri Kocaoğlu'nun adaylığına karşı

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylığına karşı çıkan İzmir milletvekilleri Aytun Çıray, Rahmi Aşkın Türeli, Erdal Aksünger, Musa Çam, Birgül Ayman Güler ve Mehmet Ali Susam önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek Kocaoğlu’nu şikayet ettiği öğrenildi. CHP'li gruba, tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'ın da imzalı dilekçeyle destek verdiği öne sürüldü.

'Alternatifler değerlendirilmeli'

Kılıçdaroğlu'nun makamına çıkan milletvekillerinin "Aziz Kocaoğlu, 10 yılda konusunda uzman bir çalışma ekibi kuramadı. İlçe belediye başkanları ve örgütle iletişimi hep yetersiz kaldı. Pek çok kesimle kavga etti. Tabanda birçok partiliyi küstürdü. Artık göreve devam etmemesi gerekir. Alternatifler değerlendirilmeli. Büyükşehir adayı önce halka, sonra örgüte sorulmalı" diyerek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun ise "Parti içindeki anket çalışmalarımız sürüyor. Adayımızı bu tip incelemeler sonucunda belirleyeceğiz. Söylediklerinizi de mutlaka dikkate alacağım" dediği belirtildi.

Kocaoğlu'nu Genel Başkan'a şikayet eden vekillerden Birgül Ayman Güler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Kocaoğlu ve Güler'in yanı sıra Canan Arıtman, Cemal Zafer Gürbüz, Hakan Tartan ve Tunç Soyer de İzmir için aday adayı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının bu ayın sonunda açıklanması bekleniyor.