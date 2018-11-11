CHP'nin İstanbul adaylarından Hamzaçebi: Kanal İstanbul için Erdoğan'ı ikna edeceğiz

Mart ayında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerde İstanbul’da CHP’yi temsil etmek istediğini açıklayan isimlerden CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, şehri felç edeceğini savunduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikna edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın sorularını cevaplayan Hamzaçebi, “Kanal İstanbul’u yapamayacaklar. Yapmak için para lazım. Böyle bir bütçeyle yapılma imkânı yok. Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Doğayı bozuyorsunuz. Doğaya müdahale ediyorsunuz. Etrafında çok büyük bir yerleşim öngörüyorsunuz. Bunlar İstanbul yaşamını felç edecek. Kanal İstanbul merkezi yönetimin projesi. Biz Sayın Erdoğan’ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz. Bu proje yanlış” dedi.

"Tahribata uğramış olsa da Kuzey Ormanları’nı koruyacağız"

Hayalindeki İstanbul’u da anlatan Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un tarihsel kimliğini iade edeceğiz. Bu kimlik çok zarar gördü ama dönülmez noktada değiliz. Bir parselin imar değişikliğini değil bütün İstanbul’un imar planını düşüneceğiz. İmar planı yoğunluk artışına neden olmayacak. İstanbul’un ihtiyaçları, yeşil alanlar asla azalmayacak şekilde karşılanacak. Yapılaşmış yerler ile yapılaşmamış yerler arasında, yani kentle kır arasında bir denge kuracağız. Tahribata uğramış olsa da Kuzey Ormanları’nı koruyacağız.”

*Hazal Ocak’ın Akif Hamzaçebi’yle yaptığı söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.