“CHP'nin İstanbul adayı Muhtar Kent”

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerdeki adaylar için CHP’nin aday arayışı hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için parti dışından isim arayışında olduğu ifade ediliyor. BirGün gazetesinin kulislerden edindiği bilgiye göre öne çıkan isim eski Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent.

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın’ın haberi şöyle:

Geçen hafta kulislere, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’e CHP tarafından adaylık teklifi yapıldığı bilgisi düşmüştü. Bu hafta aldığımız bilgilere göre Ümit Boyner bu teklifi kabul etmedi.

Yine kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu’nun yeni başkan adayı da iş dünyasından. Bu isim, Coca-Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile bir ekibin Kent’le temasa geçtiği edindiğimiz diğer bir bilgi.

CHP’de İstanbul için Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal aday olmak istediklerini daha önce açıklamışlardı. Özellikle Hamzaçebi ve Tekin uzun süredir de sahada. CHP’de parti içinden adı geçen son aday isim ise Hurşit Güneş. Genel merkez koridorlarında bazı eski İstanbul milletvekilleri ve il yöneticilerinin Güneş’e teklif getirdikleri ve genel başkan nezdinde destek çalışmalarına başladıkları konuşuluyor. Güneş’in ise adaylık açıklaması için biraz daha beklemek istediği iddia ediliyor.