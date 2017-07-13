CHP’nin İç Tüzük Alt Komisyonu üyeleri: Değişikliği anayasaya aykırı buluyoruz!

Anayasa Alt Komisyonu’nda Meclis’in çalışma sisteminin yeniden kurgulandığı AKP ve MHP’nin hazırladığı 18 maddelik iç tüzük teklifini CHP’nin iki komisyon üyesi Ankara Milletvekili Murat Emir ile Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek T24’e değerlendirdi. Murat Emir, tüzükle ilgili düzenlemenin anayasanın ruhuna aykırı olduğunu, Meclis’in çalışma usullerini belirlediği için milletvekillerinin teklifiyle olması gerektiğini söyledi. CHP’li Erkek de, “Biz bu iç tüzük değişikliğini anayasaya, demokrasiye aykırılı buluyoruz o nedenle tarihe bir not düşeceğiz” dedi.

Anayasa İç Tüzük Alt Komisyonu bugün çalışmalarına başladı. Toplantıda CHP’li vekiller iç tüzük teklifine ‘anayasaya aykırılık’ önergesi verdi. Toplantıdan bir gün önce CHP’li vekillerini T24’e değerlendirmeleri şöyle.

“Milletvekillerinin teklifiyle olabilecek bir şey”

Anayasa Komisyonu Üyesi ,Ankara Milletvekili Murat Emir: Aslında bu tüzükle ilgili düzenlemeler anayasanın ruhuna aykırı. Tüzük, esasen Meclis’in çalışma usullerini belirlediği için daha çok milletvekilleri üzerinden yürütülen, milletvekillerinin çalışmalarını birebir ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla da milletvekillerinin teklifiyle olabilecek bir şey anayasal hükümdür bu.

“Mücadeleden başka seçeneğimiz yok"

Burada milletvekillerini dışlayan ve birkaç karar vericinin masa başında belirlediği bir metindir bu. Alt Komisyonda ve Genel Kurulda mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok. Alt Komisyonda , Komisyonda ve Genel Kurul da da bu teklifin bu şekilde yasalaşmaması için elimizden gelen her türlü direnci göstereceğiz.

“Çoğunluğun gücüyle milletvekillerinin konuşma hakkını kısmaya çalışıyorlar”

Bu bizim bunun ortağı olduğumuz anlamı çıkmaz çünkü tümüyle anti demokratik. Daha önce 23 ve 24. Dönemde iç tüzük çalışmaları olmuş. Genel olarak parlamento geleneğinde de hep böyle Meclis Başkanı önderliğinde ve bütün partileri içine katan ve uzlaşma arayan bir anlayıştan şimdi dayatma ve çoğunluğun gücüyle milletvekillerinin konuşma hakkını da kısmaya dönük teklifle karşı karşıyayız.

“Meclis yetkilerini ‘saraya’ bağlayan Meclis’i devre dışı bırakan anlayıştan sonra”

Bunun bu şekilde geçmesi demek, anayasa değişikliğinde yaptıkları Meclis’in yetkilerini ‘saraya’ bağlayan, Meclisi devre dışı bırakan anlayıştan sonra şimdi de milletvekilleri daha fazla konuşmasın istiyorlar.

“Yoklama maddesi çok kritik”

Burada bir defa kişisel düşüncem yoklamanın çok kritik olduğu her bir maddede yapılması gereken karar yeter sayısının istenemiyor olması sonuçta o maddeler üzerinde tartışmayı gereksiz gören ve kendileri Genel Kurulda değilken, hatta dinlemiyorken bile yasalaşsın diye bir yaklaşımdır bu. Gurup önerilerinin Mecliste konuşması son derece değerlidir. Ortak tarihi geçmiş gibi bir kavramla son derece öngörülemez bir metin yazmışlar. Bize göre çok tehlikeli bir durum.

“Kamer Genç 17-25 için fenerle genel kurula girmişti; bize huzursuzluk kaynağı olmadı”

Çoğunluk gücüyle muhalefete susturmaya, korkutmaya dönük bir uygulama. Kim karar verecek ortak tarih geçmişimize, huzurun bozulduğuna. Mesela, 17- 25 sürecinde rahmetli Kamer Genç fenerle gelmişti genel kurula bize hiç huzursuzluk kaynağı olmamıştı. Ama suçüstü yakalananların huzuru bozulmuştu.

“Anayasa değişikliği suiistimalci ve kötü niyetli bir değişiklik”

Anayasa Komisyonu üyesi CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: 16 Nisan 2017 yılı referandumunda hukuka aykırı biçimde yürürlüğe sokulan anayasa değişikliği suistimalci ve kötü niyetli bir anayasa değişikliğidir. Çünkü kuvvetler ayrılığını yok ediyordu, dolayısıyla demokrasiyi yok ediyor, bir ‘saray’ rejimi yaratıldı maalesef ve bu ‘saray’ rejimi parlamentonun güç merkezi olmasını istemiyor.

“200 maddelik torba düzenlemeler uzlaşmayla birkaç günde geçti”

Bu getirilen iç tüzük değişikliği de Meclis daha az etkin olsun, daha az konuşsun, işlevsiz hale gelsin. Bizim sorunumuz 20 dakika, 10 dakika ve 5 dakika konuşmak değil. Bugüne kadar TBMM’de 100- 200 maddelik torba konunlar ve kanunlar uzlaşmayla bir kaç günde geçebildi. Siz doğru bir şey getiriyorsanız bir sorun olmaz. Bırakın milletvekilleri çok konuşsun daha etkin olsun parlamentonun temeli, taşı milletvekilidir. O yüzden milletvekillerinin çalışma önemli.

“Tarihe not düşeceğiz”

Biz bu iç tüzük değişikliğini anayasaya, demokrasiye aykırılı buluyoruz o nedenle tarihe bir not düşeceğiz. Umarım uyarılarımızı dikkate alırlar, çok açıkça siyasetin demokratikleşmesi çok önemli, kürsü dokunulmazlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü çok önemli. Bu iç tüzük de bunları ihlal eden hükümler var. Bu iç tüzük değişikliğinde gurup önerileri ve konuşma süreleri kısaltılıyor. Kanun kısaltılıyor, kanun tasarı , tekliflerde ve maddelerde yoklama kaldırılıyor. Bunlar çok önemli konular. Biz tarihe not düşeceğiz.