CHP'nin İBB Başkan adayı İmamoğlu: Herkese eşit mesafede olacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu "Herkese eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum" dedi.

Şişli'de hizmete giren Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılışında konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası yaklaşık 1 milyon 170 bin çocuğun olduğunu bunlardan sadece 180 binin okul öncesi eğitim aldığını söyledi.

"Kibirden uzak duracağız"

Ekrem İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Çok büyük projeleri konuşa konuşa küçük diye görülen ama toplumun ana sorunlarını unuttuğumuz bir İstanbul'dayız. Bu küçük diye görülen ama hayatı derinden etkileyen insanların huzurunu, mutluluğunu derinden etkileyen unsurlar özel ilgi alanlarımız olacak. Birileri başka şeyleri düşünebilir ama biz bu kentin en fazla 1 milyon 170 bin çocuğunu düşüneceğiz. Biz kentin yaşayanlarına ve kentin geçmişten bu güne hizmet verenlerine vefayı göstermeyi sorumluluk edineceğiz. Herkese bu anlamda eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum."

İnönü: Ekrem İmamoğlu bence doğru bir tercih

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ise Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir başkan olacağına inandığını belirterek, "Bence doğru bir tercih. Bu konuma gelmesi kendi başarısıdır" diye konuştu. Şişli Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan İnönü, "Ben işime devam ediyorum. Özellikle aday olmam ile ilgili ilave bir çalışmam yok. Bu bir takdir meselesidir. Ben partimin aday adayıyım. Aday gösterilirsem ona göre çalışmalarımı devam ettireceğim. Ben daha ziyade gösterişi olmayan, sosyal içeriği fazla olan yatırımlara yöneliyorum. Bu güne kadar da öyle yaptım. Her mahalleye, kreş bilim evi… Sayılarını arttırmamız lazım" dedi



Konuşmaların ardından kreşin açılışı yapıldı. İmamoğlu kreşte bulunan küçük çocuklarla yakından ilgilendi.











KAFTANCIOĞLU: HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "Sosyal demokrat belediyecilik diyoruz. İnsanca ve hakça yaşam diyoruz. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşile baktığında Doları değil doğayı gören binaya baktığında rantı değil çocuklarımızın, kadınlarımızın geleceği için mücadele eden ve birbirimizin gözüne baktığımızda kardeşliği gören bir anlayış için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.





İNÖNÜ: ADAY GÖSTERİLİRSEM ONA GÖRE ÇALIŞMALARIMI DEVAM ETTİRECEĞİM



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir başkan olacağına inandığını belirterek, "Bence doğru bir tercih. Bu konuma gelmesi kendi başarısıdır" diye konuştu. Şişli Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan İnönü, "Ben işime devam ediyorum. Özellikle aday olmam ile ilgili ilave bir çalışmam yok. Bu bir takdir meselesidir. Ben partimin aday adayıyım. Aday gösterilirsem ona göre çalışmalarımı devam ettireceğim. Ben daha ziyade gösterişi olmayan, sosyal içeriği fazla olan yatırımlara yöneliyorum. Bu güne kadar da öyle yaptım. Her mahalleye, kreş bilim evi… Sayılarını arttırmamız lazım" dedi



Konuşmaların ardından kreşin açılışı yapıldı. İmamoğlu kreşte bulunan küçük çocuklarla yakından ilgilendi.