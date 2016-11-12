CHP'nin hazırladığı anayasa taslağında kurucu değerlere bağlılık vurgusu yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) hazırladığı anayasa taslağının detayları belli oldu. CHP'nin hazırladığı taslak 8 ana başlık üzerine inşa edilerek kurucu değerlere bağlılık vurgusu yapıldı. CHP ayrıca taslakta başkanlık sistemine karşı da denge unsuru olarak bir cumhurbaşkanlığı önerisinde bulundu.

Habertürk Televizyonu'ndan Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre CHP anayasa çalışmasını 8 ana başlık üzerine kurdu:

1- Kurucu değerlere bağlı



2- Özgürlükçü



3- Güçlü sosyal devlet öngören



4- Parlamenter sistemi esas alan



5- Güçler ayrılığına dayalı



6- Denge ve denetleme mekanizmaları olan



7- Güçlü ve bağımsız bir yargı



8- Özerk kuruluşları güçlendiren

CHP'nin anayasa taslağında, kurucu değerlerin ifadesi olarak nitelendirilen ilk 4 maddenin korunacağı vurgulanıyor. Anayasanın esası ise "özgürlükleri temel alacak" diye açıklanıyor.

Bu kapsamda devleti değil birey ve insan onurunu öne çıkaran, hak ve özgürlükleri koruyan, sivil toplumu güçlendiren ve sivil denetim ile katılım yollarını açan maddelere yer verildi.

"Güçlü Meclis" vurgusu



Güçlü bir sosyal devlet için yolsuzluğa karşı korunma hakkı ve temel gelir hakkı gibi kavramları da anayasaya koyan CHP'nin taslak metninde en dikkat çeken bölüm ise yürütme başlığı. Parlamenter sistemin korunduğu taslakta, "güçlü meclis" vurgusu yapılıyor.

Meclis'i güçlendirmek için torba kanun yasağı, bazı komisyonlarda eşit temsil gibi yeniliklere yer verilen taslakta, başkana karşı da denge unsuru bir cumhurbaşkanı öneriliyor.

Cumhurbaşkanının görevi



Görev tanımı devletin ve milletin birliğini temsil etmek olarak sınırlandırılan cumhurbaşkanının yetkilerinin de sembolik olacağı ifade ediliyor.

Taslak metinde güçler ayrılığının da etkin bir şekilde çalışması için yargının yasama ve yürütmeyi etkin bir şekilde denetlemesi gerektiği vurgulanıyor, denetim sistemine sivil toplum ve özerk kuruluşlar da dahil edilerek "güç zehirlenmesi"nin önüne geçileceği bilgisi yer alıyor.