CHP'nin Halk TV'si yeniden yayında

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmesi sonuç verdi, Halk TV yeniden yayına başladı.



Halk TV, maddi sıkıntılar nedeniyle bir süre önce yayınına ara vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Eski Genel Başkan Deniz Baykal, 15 Şubat'ta biraraya gelmiş ve Halk TV'nin geleceğini masaya yatırmıştı.



Bu görüşmeden olumlu sonuç alındı ve Halk TV yeniden yayına başladı.



Şimdilik müzik yayını yapan Halk TV'nin önümüzdeki günlerde normal yayına geçeceği belirtiliyor.



Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde yayın hayatına başlayan televizyon, CHP politikalarına yakın yayın anlayışıyla biliniyor.





