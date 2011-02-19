T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'nin Halk TV'si yeniden yayında

Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmesi sonuç verdi, Halk TV yeniden yayına başladı.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmesi sonuç verdi, Halk TV yeniden yayına başladı.

Halk TV, maddi sıkıntılar nedeniyle bir süre önce yayınına ara vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Eski Genel Başkan Deniz Baykal, 15 Şubat'ta biraraya gelmiş ve Halk TV'nin geleceğini masaya yatırmıştı.

Bu görüşmeden olumlu sonuç alındı ve Halk TV yeniden yayına başladı.

Şimdilik müzik yayını yapan Halk TV'nin önümüzdeki günlerde normal yayına geçeceği belirtiliyor.

Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde yayın hayatına başlayan televizyon, CHP politikalarına yakın yayın anlayışıyla biliniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24