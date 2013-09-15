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Politika

CHP'nin hak ihlalleri raporu: Ağustos ayında 142 kişi gözaltına alındı

CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı, Ağustos Ayı İnsan Hakları İhlal Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Ağustos ayında 142 kişi gözaltına alındı

15 Eylül 2013 01:53

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP  İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı'nın  hazırladığı Ağustos Ayı İnsan Hakları İhlal Raporu'na göre, 142 kişi gözaltına alındı. Gözaltılardan 73'ünün Gezi Parkı olayları nedeniyle olduğu belirtildi.  Genel  Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Gezi Parkı protestoları sırasında tavan yapan gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik ihlallerin hukukî boyutunun devam ettiği belirterek, "Olaylar sırasında öldürülen beş kişinin davaları başlarken, delillerin karartılarak sorumluların gizlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Özellikle Ali İsmail Korkmaz'ın faillerinin başta Eskişehir Valisi olmak üzere kamu görevlileri tarafından gizlenmeye çalışılması kabul edilemez. Halkın demokratik hakkını kullanarak hükümeti veya yerel yönetimleri protesto etmesine karşı yürütülen cadı avı ise hiçbir hukukî kılıfa uydurulamaz" dedi.

 

TTB'ye göre; 8 bin 163 kişi  kimyasal gazdan etkilendi
 

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan bilgi notunda, Gezi Parkı projesine yönelik 28 Mayıs 2013'te başlayan ve polisin topluma yönelttiği şiddet nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin talep edildiği protestolara dönüşerek düzenlenen eylemlerin büyük oranda sona erdiği belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Eylemler nedeniyle TTB'ye göre 1 Ağustos 2013 tarihi itibariyle 8 bin 163 kişi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurmuştur. TTB'nin web sayfası üzerinden düzenlediği ankete katılan 11 bin 155 kişi kimyasal silah/gösteri kontrol ajanlarına maruz kaldığını belirtmiştir. Maalesef eylemler nedeniyle gösterilere katılan 5 kişi ile bir polis yaşamını yitirmiştir. Ölümlerin ikisi (Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük) doğrudan polisin saldırısı nedeniyle linç edilerek öldürülen biri (Ali İsmail Korkmaz) ise bilirkişi raporuna göre polis olduğu düşünülen faili meçhul sivil kişiler tarafından gerçekleşmiş, söz konusu olaylara dair adli ve idari süreçler devam etmektedir."

 

TİHV verilerine göre; 3 bin 773 gözaltı var  

 

Tüm Türkiye'de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3 bin 773'e yükselirken, tutuklanan kişi sayısı ise 2 Ağustos 2013'te itibariyle yeni tutuklamaların ve avukatların yaptıkları itirazlar sonucu verilen tahliye kararlarının sonrasında 125 olmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Bayburt hariç 80 ilde Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı düzenlenen 4 bin 900 eyleme toplam 3 milyon 545 bin kişinin katıldığı, gözaltına alınan 5 bin 300 kişiden 160'ının tutuklandığı öğrenildi.
 

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