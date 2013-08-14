CHP’nin Gülsuyu toplantısından ‘böcek’ çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe İlçe Teşkilatı'nda dün CHP'li bazı milletvekillerinin de katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Gülsuyu'ndaki uyuşturucu çetelerinin saldırılarının tartışıldığı toplantının yapıldığı salondaki sandalyenin altından dinleme cihazı çıktı.

3 milletvekili de vardı

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Almaçayır’ın haberine göre, Maltepe İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Evin Gençosmanoğlu, "Dün Gülsuyu'ndaki olayla ilgili önemli bir toplantımız vardı. 3 tane milletvekilimiz buradaydı o toplantının bitiminde bu olay ortaya çıktı. Daha önce karşılaşmadığımız bir olay" diye konuştu.

Gülsuyu'nda son günlerde yaşanan silahlı saldırılar ve devamında gelişen olayların konuşulduğu öğrenilen toplantı bittikten sonra binada kalanlar sandalyelerden birinin altında bir cihazın varlığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine uzman ekipler olay yerine gelip ayrıntılı bir arama yaptı. Dinleme cihazı olduğu ileri sürülen cihaz incelenmek üzere polisler tarafından götürüldü. Milletvekillerinin da hazır bulunduğu toplantıyı habercilerin izlemesine izin verilmemişti.