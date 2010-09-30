-CHP'NİN ESKİ GENEL MERKEZİ ''PARTİ OKULU'' OLACAK ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - CHP'nin eski genel merkezi ''parti okulu'' olarak kullanılacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç, yazılı açıklamasında, Çankaya Çevre Sokak'ta bulunan merkezde çalışmalara başlandığını belirtti. Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Genel Başkanlıklarının yanı sıra Bilim Kültür Platformu Başkanlığının da buraya taşınacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti: ''Sayın Genel Başkanımızın ve Genel Sekreterimizin desteğiyle bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Genel merkezde derslikler, konferans salonları, kütüphaneler kurularak, partinin gençleri ve kadınları eğitilecek. Önümüzdeki dönemde daha eğitimli, daha sistemli bir gençlik kolları yapısıyla partimizin iktidarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.''