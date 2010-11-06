T24

'CHP bir ailedir, aile sorunlarını aile meclisinde çözeriz'





Seçilmiş Genel Başkan görevinin başında





'Kimseyle küs değilim'



'Zirvede gerginlik'



İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baykal, “Partinin ekseni kayıyor mu?” sorusu üzerine 'CHP’nin ekseni kaymaz. CHP Türkiye’nin en köklü, en kurumsallaşmış, çizgisi, tarihi zaman içinde oturmuş bir büyük kuruluştur' dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:“CHP’nin ekseni kaymaz. CHP Türkiye’nin en köklü, en kurumsallaşmış, çizgisi, tarihi zaman içinde oturmuş bir büyük kuruluştur. Kendi aramızda tartışmalar, çekişmeler olabilir. Geride bıraktığımız günlerde öyle bir tartışma yaşadık ama bu tartışmaları herkes bilmelidir ki, hiç kimse CHP’ye zarar verecek bir noktaya taşıyamaz. Bu gerilim ortamı da ortadan kalkmaktadır, kalkmak zorundadır. CHP bir ailedir, aile içinde sorunlar olabilir. Aile sorunlarını aile meclisinde çözeriz, bir sonuca bağlarız.”Baykal, olası bir seçimli kurultayda aday olup olmayacağıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi: “Seçilmiş genel başkan görevinin başındadır. Önümüzde bir seçim var. Partiyi yönetme sorumluluğu üstlenmiştir. Hepimize düşen görev ona bu çabasında yardımcı olmak, katkı vermektir. Genel başkan vardır ve genel başkan partiyi seçime götürecektir. Tartışma organlarla ilgilidir. Yani MYK, PM’yle ilgilidir. Bunlar çözülebilir. Partinin yeniden hevesle, coşkuyla, inançla yola çıkması için en yetkili organları toplayıp bazı kararlar alması gerekebilir. Ama bu kararın PM çerçevesi içinde kalacağını düşünüyorum. Bunun dışında bir arayışa gerek olduğunu düşünmüyorum.”Baykal, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın kendisine övgülerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, “Sürekli küslük, kırgınlık diye bir şey olmaz. Kimseyle küskünlüğüm, kavgam yok” diye konuştu. Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Korku imparatorluğunu yıktık” sözü için de “Bunlar kavga içindeki yumruklar, taşlar. Bunlara girmenin anlamı yok” yorumunu yaptı. Baykal, parti içindeki gerginliğin giderilmesi için arabulucu olup olmayacağı yönündeki soruya, “CHP’deki sorunlar tüzük ve hukuk içinde yetkili kurulların işleyişi ve kararlarıyla çözülür. Bu çerçevede üzerimize düşen katkıyı yaparız. Hep birlikte demokrasi ve hukuk içinde birlikte olacağız” yanıtını verdi.Baykal, İzmir’deki İnciraltı Crowne Plaza Otel’in lobisinde kendisini bekleyen partililerle basına kapalı görüştü. Ancak toplantı öncesinde, partililer odaya grup halinde alınırken gerginlik çıktı. Gerginliğin üzerine Baykal, partililerle gruplar halinde görüşmek yerine hepsini içeri çağırdı. Toplantıya Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, Balçova İlçe Başkanı Mustafa Moroğlu, Karşıyaka İlçe Başkanı Ertam Özen’le birlikte 50 kişi katıldı.