CHP'nin ekonomi vaatlerine Babacan'dan ilk tepki: Sorumsuz ve pervasız bir tutum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı ekonomiye ilişkin vaatleri tartışılmaya devam ediyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sonra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 13 yıldan beri ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğuna işaret eden Babacan, "Son açıklanan paket şunu bir daha tekrar etti ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman Türkiye'de iktidar olma hedefi yoktur, hayali yoktur. Eğer olsaydı böylesine sorumsuz, pervasız bir tutum ortaya koymazdı" dedi.

Babacan, New York'taki temaslarının ardından TRT'nin sorularını yanıtladı.

Washington ve New York temasları kapsamında yatırımcılarla bir araya geldiklerini ifade eden Babacan, "Yatırımcılar Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar ve merak da ediyorlar" dedi.

AK Parti tarafından açıklanan seçim beyannamesi ve yeni Türkiye sözleşmesinin de ışığında yatırımcılara bilgiler verdiklerini anlatan Babacan, "İyi işleyen bir demokratik sistem, iyi işleyen bir yargı sistemi, Türkiye'nin gerçek anlamda bir hukuk devleti olması, Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerin uluslararası standartlarda yaşanması ve uygulanıyor olması işin temelinde" diye konuştu.

Ekonomik istikrar için öngörülebilirlik gerektiğini vurgulayan Babacan, Türkiye'nin tüm G-20 ülkeleri arasında gelecek dönem için en net plan ve programı yapan ülke olduğunu söyledi.

Babacan, Türkiye'nin güven ve öngörülebilirlik konularında gerekenleri azami ölçüde yaptığına işaret ederek, yatırımcıların tüm sorularını rahatlıkla cevapladıklarını dile getirdi.

ABD'nin faiz artırma kararı

Babacan, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının olası etkilerine ilişkin soru üzerine, ABD'de ekonominin toparlanmasıyla beraber bir

faiz artış sürecine gireceğinin ilan edildiğini hatırlattı.

Ancak bu faiz artışının ne zaman ve hangi hızda gerçekleştireceğine ilişkin netlik olmadığını belirten Babacan, "Son zamanlarda doların bütün para birimlerine karşı değer kazanmış olması hatta doların her şeye karşı değer kazanmış olmasının getirdiği bazı yeni komplikasyonlar var ve bundan da çok hoşnut olmadıklarını biz anlıyoruz" dedi.

Faiz artırımı kararının gelişmekte olan ülkeler üzerinde az ya da çok etkileri olabileceğini ifade eden Babacan, "Biz Türkiye olarak bütçemizi belirli bir disiplin altında yönetiyoruz. Merkez Bankamız para politikalarını ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağını da dikkate alarak yönetiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin dış dalgalanmalara karşı kırılganlığını azaltmak için makro ihtiyati tedbirler aldıklarını da kaydeden Babacan, dalgalanma olması durumunda ilgili kurumların gerekli önlemleri alabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

‘Aldatan da olmadık aldanan da olmadık’

Bşbakan Yardımcısı Babacan, yaklaşan seçimlerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin soruları da yanıtlayarak, Ak Parti olarak seçim dönemlerinde seçim ekonomisi tabirini kullanmadıklarını lügatlerinde de böyle bir tabirin olmadığını ifade etti.

Bunun muhalefet partilerince gündeme getirilen bir yaklaşım olduğunu anlatan Babacan, "Biz hep gerçekçi olduk. Asla aldatan olmadık ama aldanan da olmadık. Halkımızla, vatandaşlarımızla hep gerçekleri paylaştık ve yapılabilir gerçek politikalar üzerinden hareket ettik. Dolayısıyla bu seçim döneminde de gerçeklere dayanan rasyonel ve popülizme kaçmayan bir çizgimiz olacak" dedi.

CHP'nin seçim vaatlerini de değerlendiren Babacan, açıklanan kalemlerin maliyetinin nasıl karşılanacağının ortaya konması gerektiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde bütçe açığını düşürdüklerini, büyüme ve istihdamı sağladıklarını hatırlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Şimdi böyle bir harcamayı açıklayan bir muhalefet partisinin mutlaka kaynakları da ortaya koyması lazım. 'Bunun kaynağı nereden nasıl olabilir' diye 13 yıldır iktidarda olan partinin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak şöyle ben konuya baktığımda; bir, ne kadar harcama getiriyorsanız o kadar tekrar vergi getirmek zorunda kalırsınız. İki, o kadar ilave borçlanmak zorunda kalırsınız. Üç, para basmak durumunda olursunuz. Dört, nihayetinde IMF'den kredi kullanmaya mecbur duruma düşersiniz.

Bunlar muhalefet partilerinin daha önce yapmadığı işler değil. Şöyle CHP zihniyetinin evveliyatına bir bakın, diğer muhalefet partilerinin bir geçmişine bakın, bunların hepsi yapılmıştır. Yani Türkiye'nin artan harcamalarına karşılık vergi salmalar yapılmıştır bizden önceki dönemlerde. Borçlandırılmıştır Türkiye. Milli gelirinin yüzde 74'ü bir borçla teslim aldık biz, şu anda milli gelirin yüzde 33'ü kadar borcumuz var."

CHP'nin seçim vaatleri

Muhalefetin seçim için söylediği maddelerin Türkiye'yi adım adım eski noktaya götürecek politikalar olduğunu dile getiren Babacan, "Ha 'şu kadar harcayacağız' diyorlar, 'bu kadar para dağıtacağız' diyorlar, eğer kaynağını söylemiyorlarsa bunun tek sebebi, iktidar olma ihtimallerinin ve hayallerinin aslında hiçbir zaman gerçekçi olmadığıdır. İktidar olma ısrarında, iktidar olma iddiasında olan bir muhalefet partisinin ekonomik konulara ciddi yaklaşması lazım. Gerçekçi yaklaşması lazım" dedi.

Açıklanan programın bir bütün halde ortaya konulması gerektiğini ifade eden Babacan, "Son açıklanan paket şunu bir daha tekrar etti ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman Türkiye'de iktidar olma hedefi yoktur, hayali yoktur. Eğer olsaydı böylesine sorumsuz, pervasız bir tutum ortaya koymazdı" diye konuştu.

Babacan, ekonomi yönetiminde olası değişiklik konusundaki endişelere ilişkin soru üzerine de sürdürülen politikaların AK Parti iktidarının politikaları olduğunu ve şahıslara bağlı bulunmadığını söyledi.

Seçim beyannamesine konulan taahhütlerin AK Parti'yi bağlayacağını vurgulayan Babacan, "Seçimlerden sonra oluşacak ekonomi yönetimi nasıl bir kompozisyona sahip olursa olsun o yönetimin uygulayacağı politikalar bugün açıklanmıştır" dedi.

"Kurumların güçlü ve itibarlı olduğu bir ülkede, kurallara saygı duyulan, kuralların gerçekten uygulandığı ya da uygulamaların bir yerde yazılı olduğu ülkelerde zaten ekonomik istikrar da sağlanır" diye konuşan Babacan, "Zaten sistem kişilere çok bağlıysa ona ne ileri demokrasi demek mümkün ne de gelişmiş bir ekonomi demek mümkün" ifadelerini kullandı.