'CHP’nin Deniz Feneri dosyası Yahoo’dan'

RTÜK Başkanı Akman CHP’nin Deniz Feneri dosyasının çakma olduğunu ve Yahoo’dan derlendiğini söyledi.



RTÜK Başkanı Zahid Akman, "Almanya Federal Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği dosya olarak kamuoyuna sunulan dosyanın, 'çakma' bir dosya olduğu Yahoo gibi bazı arama motorlarından alınan bilgilerle hazırlandığı bu dosyayı gönderen savcı tarafından açıklandı" dedi.



Akman, "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması" sonuçlarının açıklandığı basın toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Akman, bir gazetecinin, "CHP tarafından gündeme getirilen" Deniz Feneri Dosyası" ile ilgili sorusu üzerine, "Almanya Federal Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının gönderdiği dosya olarak kamuoyuna sunulan dosyanın, bağışlayın beni ama 'çakma' bir dosya olduğu Yahoo gibi bazı arama motorlarından alınan bilgilerle hazırlandığı bu dosyayı gönderen savcı tarafından açıklandı" diye konuştu.



Dosyayı Türkiye'ye getiren kişinin, "kamuoyunu yanıltmayı hedeflediğini" savunan Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kişi hem kamuoyunu yanıltmıştır hem de MYK üyesi olduğu partinin genel başkanını yanıltmıştır. Sayın Genel Başkan bu kişiye güvenerek 'işte dosya elimizde, daha ne bekliyorsunuz' diye tüm kamuoyunun önünde açıklama yapmıştır. Ertesi gün Hürriyet gazetesinin haberinden de okuduğumuz üzere o dosyanın aslında gazete haberlerinden, arama motorlarından alınan bilgilerden oluştuğu ortaya çıkmıştır.



Seviyesizliğin, düzeysizliğin, iftira atmanın da bir sınırı olması gerekir. Ancak bu kişide gerçekten böyle bir seviye olduğunu göremiyoruz. Nereden, nasıl edindiğini bilmediğimiz bir takım bilgilerle bu kişi zaman zaman kamuoyunun önüne geçerek her halde parti içindeki konumunu güçlendirmek ve kamuoyunun önünde tanınmak istiyor.



Benim bir kamu kurumu yöneticisi olarak bu kişiyi karşıma muhatap olarak alıp elbette ki görüşmemem söz konusu olamaz. Ama avukatlarım bu konuyla ilgili her türlü hukuki çalışmayı yapmaktadırlar. Atılan hiçbir iftira karşılıksız kalmayacaktır."



‘Bizim kervanımız yürüyor’



Uzun süredir çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdiğini ifade eden Akman, bu mücadelesinin devam edeceğini bildirdi.



Kendisinin 4 yıldır RTÜK üyeliği ve seçilmesi sonrası da başkanlığı yürüttüğünü anımsatan Akman, ondan önce de hiçbir dönem kamu görevlisi olmadığını kaydetti. Akman, "Hep ticari hayatın içinde oldum. Bu süreçteki ortaklıklarım dile getirilerek sanki, kamu görevi yaparken bu ortaklıkları sürdürüyormuşum gibi bir intiba ortaya koymak etik değildir" dedi.



Akman, bir siyasi partinin başvurusu üzerine konunun yargıya intikal ettirildiğini ve bu sürecin de devam ettiğini belirterek, konunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmaya başlandığını dile getirdi.



Yargıya intikal eden bu konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin Türkiye'ye gelmek üzere olmasına rağmen yeniden "yargıyı yönlendirmeye, etkilemeye, kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaları" ahlaki bulmadığını ifade eden Akman, "Bizim kervanımız yürüyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin gayretlerimiz sürüyor. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Her vesileyle kamuoyunun önüne çıkmayı da sürdürdüğüne işaret eden Zahid Akman, RTÜK olarak büyük hizmetlere imza attıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.



‘Ticari faaliyetler kamuoyu önünde’



Akman, "bu açıklamalarının bahsedilen ticari ortaklıklarının bulunmadığı anlamına gelip gelmediği" yönündeki soru üzerine de ortaklıkların Ticaret Kanunu çerçevesinde, tüm kamuoyu önünde gerçekleşen ticari faaliyetler olduğunu söyledi. Akman, şöyle konuştu:



"Benim önceden nereye ortak olduğum, şu anda hangi şirketlere ortak olduğum her yönüyle ortaya konulmuştur. Burada yeni bir şey varmış gibi, yeni bir şeyler ortaya çıkmış gibi bir takım haberleri gündeme getirerek yargıyı etkileme çabaları vardır. Beni kamuoyu önünde mahkum ederek, sürekli suçlayarak gerçekten hiç de etik olmayan bir biçimde yıpratmak isteyen bir kişi ve maalesef bu kişiye kanan bir siyasi parti vardır. Ben buradayım, dokunulmazlığım yok. Her türlü yargısal faaliyet için hazır durumdayım. 5-6 aydır hakkımda söylenmeyen şey kalmadı. Ama buna rağmen bir kişi çıkıp bana daha 'bu nedir?' diye sormadı.



Bütün bu iftiraların Türkiye'deki siyasi gerilim ve çekişmeye malzeme yapılması çabalarının elbette yargı önünde hesabını vereceklerdir. Bu konuda son derece kararlıyım. Ancak benim buradaki üzüntüm, yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren bu kişilerin sözüne kanıp kamuoyu önünde zor duruma düşürülen genel başkanlardır. Doğrusu Sayın Genel Başkanın bu konuyla ilgili tedbir almasını da bekliyorum."



Akman, "bahsedilen ortaklık devam ediyor mu, etmiyor mu?" şeklindeki soruya "Hayır. Şu anda benim mal beyanımda bildirdiğim iki şirkete ortaklığım dışında bir ortaklığım söz konusu değildir" yanıtını verdi.