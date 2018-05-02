"CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, tabanın Halk TV'den tanıdığı bir isim"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, tartışılmaya devam eden ve cuma günü belli olacak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir iddia ortaya attı. Zeyrek, adayın CHP tabanının Halk TV'den tanıdığı bir isim olduğunu söyledi.

AKP kurucalarından ve eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener son zamanlarda sık sık Halk TV ekranlarına çıkıyor.

Zeyrek sabah saatlerinde CNN Türk'te yayımlanan Parametre programında, CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı için kulis bilgiler aktarmıştı.

TIKLAYIN: Deniz Zeyrek: CHP'nin adayı duyduğumuz bir isim ama adı geçen 3 kişi değil

Zeyrek'in gün içinde "Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday" başlığıyla çıkan yazısı şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nden aldığı yetki çerçevesinde partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Konuyla ilgili en son trafik Salı akşam saatlerinde başladı, geç saatlere dek sürdü.

Bugüne dek hep Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen ve İlhan Kesici isimlerini duyuyordum. Son 2-3 günde de en çok “Rüzgar döndü, Muharrem İnce aday olacak, tebrikleri kabul ediyor” cümlesini duydum.

Cuma günü adayın açıklanacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’na asılacak posterlerin hazırlanması, Kılıçdaroğlu’nun Perşembe gecesi tebligat yapması ve Cuma günü salona birlikte gitmesi için adayın bugün itibariyle netleşmesi gerekiyordu.

Sabah CNN Türk’teki Parametre programına çıkmadan önce CHP’li kaynaklarımı aradığımda, beklentim Muharrem İnce’nin ismini duymaktı. Ancak bir kaynağım, “Üçü de değil” dedi.

Doğrusu şaşırdım. Üçü de değilse kim? Prof. Özgür Demirtaş’ın ismi söylenmişti.

“O olabilir mi?” soruma verilen yanıt “Hayır” oldu. “Peki kim” diye sordum.

Cevap şöyleydi:

“Dün gece yoğun bir trafik yaşandı. Genel Başkan, kurmaylarıyla ismi netleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Ekonomist, başarı hikayesi var, sakin, polemiği sevmiyor, bütün kesimleri kucaklayacak’ tarifine de uyuyor. CHP tabanının Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim. Başta tereddüt etseler de oy verebilirler.”

Aklıma gelen ismi başka bir CHP’li kaynağıma sordum. “Olabilir, Genel Başkan geçenlerde bir toplantıda ‘parti içinden olması şart değil’ demişti” diye konuştu.

Başka bir kaynağım, yeni CHP Ankara İl Başkanı’nı ziyarete gittiğinde, il başkanını kendisinden önce ziyaret eden kişinin aynı isim olduğuna dikkat çekti.

Ben CNN Türk’te bu detayları paylaştıktan sonra, CHP’li başka bir isim aradı, kastettiğim ismi o da tahmin etmiş. Sabah o isimle görüştüğünü söyledi ve aldığı cevabı şöyle aktardı:

“Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım.”

CHP yöneticileri isimleri sırayla ortaya atıp nabız yokluyor olabilir. Anladığım kadarıyla farklı aday isimleri sırayla gündeme getirilerek, hem merak canlı tutuluyor, hem de adayın herkesin duyacağı şekilde ilan edilmesi hedefleniyor.

Bu arada an itibariyle bir ekip harıl harıl Cuma günü açıklamanın yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu ve salonu dolduracak kalabalığı hazırlıyor.

Kimse boş bırakılan yerlere Cuma günü kimin posterinin asılacağını bilmiyor ama salonda çalışanların da CHP’nin TBMM grubundaki çoğunluğun da beklentisi Muharrem İnce… Zira o gün salonda en çok İnce taraftarları bulunacak.