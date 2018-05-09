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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen tüm isimler Edirne'de, İnce'yle mitinge katılıyor

İnce, Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret edecek

09 Mayıs 2018 12:19

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bugün Edirne’de düzenlenecek mitingine sürpriz isimler eşlik edecek. CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen bütün isimler İnce’nin mitingine katılacak; Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk mitingini memleketi Yalova’da yapmıştı. Yeni rota Trakya.

İnce, Edirne ziyareti sırasında HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu Selahattin Demirtaş’ı da kaldığı cezaevinde ziyaret edecek.

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