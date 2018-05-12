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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Bahçeli'nin af çıkışını değerlendirdi

"Af tasarısının kapsamını görmek lazım; görmeden bir şey söyleyemem"

12 Mayıs 2018 18:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,  "Af tasarısının kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kapsamını görmem lazım. Görmeden ayak üstü konuşmam. Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun" ifadelerini kullanmıştı.(DHA)

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