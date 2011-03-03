-CHP'NİN ÇUKURCA VE KORGUN'DA HİÇ ÜYESİ YOK ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - CHP'nin parti kütüğüne kayıtlı toplam asıl üye sayısının Şubat 2011 ayı itibariyle 852 bin 422 olduğu bildirildi. CHP'nin, 24 Şubat'ta gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, üyelikle ilgili çalışmalara da yer veriliyor. Rapora göre, CHP'nin 20 Şubat 2011 tarihi itibariyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmiş olan geçen yılın ikinci dönemine ait üyelerle, toplam 957 ilçede Parti Kütüğü'ne kayıtlı asıl üye sayısı 852 bin 422. Parti kütüğüne kayıtlı üyelerden 227 bin 346'sını kadınlar oluştururken, 1981 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla 108 bin 773'ünü ise genç üyeler oluşturuyor. Rapora göre, Parti Kütüğü'nde 25 ilçenin üye sayısı ise 0 ile 49 arasında. Raporda 0-49 arasında üyesi bulunan ilçelere rapor halinde yer verilirken, hiç üyesi olmayan ilçeler ise Hakkari'nin Çukurca ve Çankırı'nın Korgun ilçeleri olarak belirtiliyor. Asıl üyelerin il bazında dağılımının da yapıldığı raporda, en fazla üye sayısı 175 bin 935 üye ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 109 bin 974 üye ile İzmir takip ederken, Ankara'nın üye sayısı ise 50 bin 965 olarak belirtiliyor. Rapora göre, Mersin 32 bin 386, Antalya 26 bin 258, Kocaeli 23 bin 351, Bursa 17 bin 652, Muğla 20 bin 269, Gaziantep 17 bin 3 ile en fazla üyeleri olan iller arasında yer alırken, en az üyeli iller ise Bayburt, Hakkari, Kilis, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Iğdır ve Muş olarak görülüyor. Bayburt'un 400, Hakkari'nin 470, Bitlis'in 828, Bingöl'ün 839, Gümüşhane'nin 860, Kilis'in 898, Muş'un 908, Iğdır'ın ise 919 asıl üyesi bulunuyor.