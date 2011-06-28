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CHP'nin çözüm teklifi yolda

Tutuklu vekiller nedeniyle CHP yemin törenini boykot etmiş, Başbakan Erdoğan’dan 'tekliflerine görelim' mesajı gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yarın ya da öbür g&uu

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Tutuklu vekiller nedeniyle CHP yemin törenini boykot etmiş, Başbakan Erdoğan’dan 'tekliflerine görelim' mesajı gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yarın ya da öbür gün kanun teklifini vereceklerini söyledi.

Yeni meclis tutuklu milletvekillerine destek için yemin etmeyen CHP ve genel kurula gelmeyen BDP'nin protestolarının gölgesinde toplandı.

TBMM’deki yemin krizinin aşılması yolunda Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu. 

Tutuklu vekillerin durumuyla ilgili, Erdoğan’ın "Önce tekliflerini ortaya koysunlar biz sonra konuşacağız” açıklamasının ardından, CHP lideri teklifin tarihini verdi. 

Kılıçdaroğlu, yarın ya da öbür gün kanun teklifini vereceklerini söyledi. 

24. yasama döneminde şimdilik yemin eden tek CHP milletvekili Oktay Ekşi’nin, tutuklu vekillerin durumuyla ilgili Meclis’e sunacağı yasa teklifi yolda. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM kulisinde gazetecilerin CHP'nin tutuklu milletvekilleri nedeniyle yemin etmemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. 

''Beklentiniz nedir? Ne yapmalılar?'' sorusunu Kılıçdaroğlu, ''Ne yapmalılar değil, ne yapıyorlar, onlara soru sormak lazım'' diye yanıtladı. 

Beklentilerinin ve bir tekliflerinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, ''Tabii yarın veya öbür gün kanun teklifini vereceğiz'' karşılığını verdi. 

Kılıçdaroğlu’dan ilerleyen saatlerde kısa bir açıklama daha geldi: "İyi niyetleri varsa bu sorun çözülür."

Konuyla ilgili konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Önce tekliflerini ortaya koysunlar, biz sonra konuşacağız" demişti. Ayrıca, AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının çözüm için Başbakan’a çeşitli olasılıkları içeren bir rapor sunduğu belirtildi.



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