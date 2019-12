CHP'nin çarşafı samimi, AKP'nin türbanı siyasi

CHP’nin muhafazakâr adayla seçime hazırlandığı Sultanbeyli’deki bayram kutlaması sönüktü. Kutlamadaki tek başörtülü, Kadın Kolları Başkanı Aynur Sargın da “Bizim örtümüz siyasi simge değil” diyerek AKP’ye laf attı.



CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’ndaki bayram kutlamalarına kadın partilililerin ilgisi oldukça azdı. CHP’nin çarşaf açılımını konuştuğumuz, CHP’nin başörtülü Kadın Kolları Başkanı Aynur Sargın’a göre AKP’deki kadınların örtünme amacı siyasi, CHP‘liler ise inanç ve gelenekleri ile örtünüyor. Üniversite ve kamu görevlerinde başörtüsü takılmasına yönelik bir taleplerinin olmadığını, hatta kendilerine bu yönde gelen bir talebin olmadığını da ifade eden Sargın ekledi: “Hayatım boyunca başörtülüydüm. Kimse de başımı açamaz.”



CHP, çarşaf açılımının ardından Sultanahmet Camii eski imamı Osman Nuri Bedir’i İstanbul Sultanbeyli İlçesi’nden belediye başkan adayı olarak açıkladığı gün toplantıya çarşaflı ve türbanlı çok sayıda kadın katılmıştı, ancak bayramlaşma etkinliğinde bu görüntüler yerini erkek partililere bıraktı. Sultanbeyli CHP İlçe Başkanlığı’ndaki bayramlaşma etkinliğine kadınlardan yalnızca Aynur Sargın’ın katılması dikkat çekti.



Açılım siyasi değil



CHP’nin başörtüsü açılımını konuştuğumuz üç çocuk annesi ev hanımı olan 29 yaşındaki CHP Sultanbeyli Kadın Kolları Başkanı Aynur Sargın, “Çarşaf açılımı”nı olumlu karşıladığını söyledi. Dokuz yıldır CHP’nin içinde olduğunu kendisinin de başörtülü olmasına karşın partililerle hiçbir sorun yaşamadığını belirten Sargın “Bu açılım siyasi değil. Türbana karşı olmadığımızı ve her kesime hitap ettiğimizi göstermek amacıyla atılan bir adımdır” dedi. AKP ile CHP’deki başörtülülerin arasında ki farkı ise “CHP’deki örtülü kadınlar inanç ve geleneklerinden dolayı örtünüyorlar. AKP’liler ise siyasal bir simge olarak takıyorlar” sözleriyle açıkladı.



Önce dürüstlük



Başörtülü kadınların CHP’den beklentisinin “Dürüstlük, daha sonrasında iş ve aş” olduğunu söyleyen Sargın, parti üyesi çalışan ve ev hanımı olan başörtülü kadınların üniversitelerde ve kamu görevlerinde başörtüleri ve çarşafları ile ile bulunmak gibi bir taleplerinin olmadığına vurgu yaparak, şöyle dedi: “Ben bir başörtülü olarak bunu sorun etmiyorum. Herkes de kurallara uymalı. CHP topluma dinsiz bir parti olarak lanse edildi. Ancak bu açılımla birlikte gerçeğin böyle olmadığını göstermek istedik. CHP bugünden itibaren halkın her kesimine hitap edecektir. Ben hayatım boyunca başörtülü oldum. Kimse de başımı açamaz.”



CHP özüne döndü



Bayramlaşma törenine katılan CHP’nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Sultanahmet Camii eski imamı Osman Nuri Bedir, partisinin son açılım ve söylemlerinin çok olumlu ama geç kalınmış bir adım olduğunu ifade ederek, “Ancak tarih CHP’nin bu açılımını yazacaktır” diye konuştu. Bedir, “Küpelisi, açığı, kapalısı, Ateisti, inançlısı, her insana Allah yaşama hakkı vermiştir. Bizim her kültürü yaşatmaya çalışmaktan başka uygulamamız olamaz. CHP özüne döndü” dedi.