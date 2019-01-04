CHP'nin Bursa Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey oldu

BURSA, (DHA)- CHP\'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. CHP\'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Adayı ise mevcut başkan Hayri Türkyılmaz oldu.

CHP\'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adaylığı ile ilgili açıklama sırasında Ankara\'daydı. Bozbey, Ankara\'ya gitmeden önce de sabah saatlerinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi\'ndeki babaevine giderek annesi Münevver, kardeşleri Ferah, Sema, Ramiz, Hüseyin ve Ertan Bozbey ile bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey\'in hayır duasını alan Mustafa Bozbey, daha sonra ailesiyle birlikte Özlüce Mahalle Kabristanı\'na giderek babası Hasan Bozbey\'in mezarı başında dua etti. Duygulu anların yaşandığı ziyaretin ardından Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Emir Sultan Türbesi\'ne gitti. Mustafa Bozbey, türbede eşi Seden Bozbey ile birlikte dua etti. Bozbey çifti daha sonra eşi Seden Bozbey ile Ankara\'ya gitti.

Mustafa Bozbey\'in yarın saat 15.00\'te Barakfakih kavşağında, saat 16.00\'da ise Kent Meydanı\'nda partililer tarafından karşılanacağı ve seçim çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

1962 yılında Bursa\'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi\'nde doğan Mustafa Bozbey, 1999 yılında seçildiği Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini aralıksız 20 yıldır yürütüyor.

EĞİTİM DURUMU

Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu\'nda, ortaokul ve liseyi Bursa Cumhuriyet Lisesi\'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi\'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak \'inşaat yüksek mühendisi\' olarak mezun oldu.

MESLEKİ KARİYERİ

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti.1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi\'ni kurdu. Nilüfer bölgesinde ve Mudanya\'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi.1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi\'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

ART ARDA 4 DÖNEM BAŞKANLIK

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP\'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer\'in üçüncü belediye başkanı oldu. Bozbey, 5 yıllık çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı\'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP\'den giren Bozbey, Bursa\'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa\'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Seçim yarışına yine CHP\'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer\'deki 10 yıllık çalışmalarının ardından, bir kez daha açık farkla kazandı. 5 yılın ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP\'den Nilüfer Belediye Başkanlığı\'na aday oldu. 15 yılın ardından Bozbey, seçimi açık farkla kazandı. Mustafa Bozbey, 2019 yılı itibarı ile Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde 20\'nci yılını doldurmuş olacak.



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