CHP'nin Bolu adayından Ülkü Ocakları'na ziyaret

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Bolu'dan aday gösterilen milletvekili Tanju Özcan, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ülkü Ocakları'na yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan, şu mesajı paylaştı:

"Ülkü Ocakları Bolu Şubesi’ni ziyaret ettik. Ziyaretimizde Nutuk, Türk Bayrağı ve 1965 basım tarihli orjinal 9 Işık Doktrini hediye ettik. Ülkü Ocakları Başkanı sayın İsmail Akgül ve tüm üyelere misavirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."