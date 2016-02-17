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CHP'nin ara talebine TBMM Başkanvekili: Terör eylemleri var diye meclis çalışmalarına ara vermez

Ankara'daki patlama sesi TBMM'den duyulmuştu

17 Şubat 2016 23:38

Ankara’da askeri araçları hedef alan terör saldırısı TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı saatte yaşanınca CHP ve HDP bilgi almak için oturuma ara verilmesi talebinde bulundu. TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: "Türkiye'nin çeşitli yörelerinde zaman zaman terör eylemleri olmaktadır. Bu eylemler var diye TBMM çalışmalarına ara vermez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Akif Hamzeçebi’ye TBMM’ye çok yakın bir yerde patlama gerçekleştiğini ve çalışmalara bir süreliğine ara verilmesi önerisinde bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da aynı yönde talep de bulundu. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP ve HDP’nin aksine çalışmaların devamından yana tavır koydu. Konuşmaların ardından Hamzaçebi, milletin birliğine yönelik  eylemleri şiddetle kınadığını ifade etti ve bu şekilde hiçbir eylemin milletin moral ve motivasyonunu bozamayacağını söyledi. “Bu eylemler var diye Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermez. O nedenle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Hamzaçebi  AKP gurubundan  alkış aldı.

Hamzaçebi’nin tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

"Milletimizin birliğine yönelik bu eylemleri şiddetle kınıyorum. Bu şekilde hiçbir eylemin milletimizin moral ve motivasyonunu bozamayacağını buradan belirtiyorum. Yaralanan vatandaşlarımız olduğunu duydum, ölen vatandaşımız var mıdır yok mudur henüz bilmiyorum, bu konuda bir bilgi bize intikal etmemiştir; olmamasını diliyorum tabii ki. Yaralanan vatandaşlarımıza buradan acil şifalar diliyorum.

Değerli arkadaşlar, Meclisimiz normal çalışmasına devam edecektir. Böyle bir patlama olabilir; Türkiye'nin çeşitli yörelerinde zaman zaman şiddet eylemleri, terör eylemleri olmaktadır. Bu eylemler var diye Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermez. O nedenle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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