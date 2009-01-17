CHP'nin Antalya adayı Akaydın

<strong>CHP, Antalya Büşükşehir Belediye Başkan adaylığına Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ı gösterdi.</strong><br /><a rel="nofollow" href="http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=218732" target="_blank"><br /><br />CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün parti teşkilatına Antalya Büyükşehir ve 5 merkez ilçe adaylarını bildirdi. Buna göre Antalya Büyükşehir'e Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın gösterildi. <br /><a rel="nofollow" href="http://haber.vatanim.com.tr/haberdetay.asp?Newsid=192511&Categoryid=1" target="_blank"><br />Mevcut başkanlar Süleyman Evcilmen Muratpaşa'ya, Muhittin Böcek Konyaaltı'na ve Mehmet Cirit de Aksu'ya aday gösterildi. AKP'den ikinci kez aday yapılmadığı için istifa eden Döşemealtı İlçe Belediye Başkanı Nurettin Tursun, bu kez başvuru yaptığı ve kabul edildiği CHP'den yine Döşemealtı'na aday gösterildi. Kepez'de ise Zeki Başaran aday oldu.<br /><br />Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Üniversitelerarası Kurul Başkanı olduğu dönemde, Akdeniz Üniversitesi'ndeki son seçimde en çok oyu almasına rağmen rektörlük makamına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanmamış, onun yerine ikinci sıradaki Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe atanmıştı.</a></a>