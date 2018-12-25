CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş: AK Parti'den de teklif geldi

Türkiye Mart 2019'da yerel seçime gidiyor. CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Mansur Yavaş kend "Her partiden 'bizim adayımız olsun' diye teklif aldık" diyerek, "Ayrıca bize belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AK Parti de vardı" ifadesini kullandı.

Yavaş, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş, çıkışta açıklama yaptı.

Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bununla ilgili kısa bilgiler verdik" dedi.

Yavaş, AKP'den de kendisine teklif geldiğini söyledi. 2014 seçimlerinden sonra aktif siyasetin içinde yer almadığını belirten Yavaş, "Anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır' kampanyalarına da katılarak muhalif tavrımı sürdürdüm. Ancak hiçbir partiyle ‘sürtüşme' içine girmedik. Belki de onun için her partiden ‘bizim adayımız olsun' diye teklif aldık. Ayrıca bize belediye başkanlığı için teklif getiren partilerin arasında AK Parti de vardı" dedi.

Kampanyayla ilgili ise Yavaş, "Bugün Anıtkabir'i ziyaret ettik. Hem CHP İl Başkanı ve yöneticileri hem İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldılar. Bundan sonra da ortak şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yavaş, "Başka partilere de gidecek misiniz?" sorusu üzerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarını da ziyaret edeceğini açıkladı.