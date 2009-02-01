CHP'nin Adana, İstanbul ve İzmir adayları netleşti

CHP yerel seçimler için Adana, Ankara ve İzmir adaylarını netleştirdi. Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ise henüz belli değil.



CHP’de 29 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek adaylar Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut dışında belirlendi. Bu dört ilçenin ise önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor. DSP’den Şişli Belediye Başkanlığı için yarışacak olan Mustafa Sarıgül’e karşı CHP, Muharrem Sarıgül’le yarışacak. Partinin tartışmalı isimlerinden İzmir İl Başkanı Kemal Karataş da Konak Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.



CHP’de yaklaşan yerel seçimler öncesinde adayların da tamamına yakını belirlendi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta boyunca uzun süren toplantılar gerçekleştiren Merkez Yönetim Kurulu, (MYK) Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut, İzmir’in Güzelbahçe ilçeleriyle Isparta adayı dışındaki adayları belirledi. Daha önce CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kamuoyuna tanıttığı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Çetin’in ise örgütten gelen tepki nedeniyle değiştirildiği bildirildi. Çetin’in yerine Adana Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş aday olarak belirlendi.



İşte CHP’nin İzmir, İstanbul ve Adana’da yarışacak adayları:



ADANA



Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı – Ümit Özgümüş,

Seyhan: Turan Özer,

Yüreğir: Turgay Develi,

Çukurova: Yıldıray Arıkan,



İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kemal Kılıçdaroğlu,

Ataşehir: Battal İlgezdi,

Beylikdüzü: Vecdet Öz,

Çatalca: Cem Kara,

Esenyurt: Bülent Kerimoğlu,

Küçükçekmece: Nurettin Şen,

Kartal: Altınok Öz,

Bakırköy: Ateş Ünal Erzen

Beşiktaş: İsmail Ünal,

Kadıköy: Selami Öztürk,

Avcılar: Mustafa Değirmenci,

Şişli: Muharrem Sarıgül,

Zeytinburnu: Adil Emecan,

Beyoğlu: Mustafa Dolu,

Fatih: Can Özyedierler,

Kağıthane: Zeynel Öztürk,

Sancaktepe: Arif Sağ,

Sultanbeyli: Osman Nuri Bedir,

Üsküdar: Sema Barlın,

Silivri: Özcan Işıklar,

Sarıyer: Şükrü Genç,

Pendik: Mehmet Salih Usta,

Adalar: Mustafa Farsakoğlu



İZMİR



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Aziz Kocaoğlu,

Aliağa: Turgut Oğuz,

Dikili: Osman Özgüven,

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya,

Bayındır: Alaaddin Çapuk,

Bergama: Mehmet Gönenç,

Bayraklı: Hasan Karabağ,

Çeşme: Faik Tütüncüoğlu,

Çiğli: Ensari Bulut,

Foça: Gökhan Demirağ,

Gaziemir: Halil İbrahim Şenol,

Karabağlar: Sıtkı Kürüm,

Karaburun: Hamza Serdar Yaşa,

Karşıyaka: Cevat Durak,

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı,

Kınık: Süleyman Kaya,

Konak: Kemal Karataş,

Menemen: Tahir Şahin,

Narlıdere: Abdül Batur,

Ödemiş: Bekir Keskin,

Seferihisar: Mustafa Tunç Soyer,

Tire: Halil Çulhaoğlu,

Urla: Mustafa Aras,

Bornova: Kamil Sındır.



Çankaya bilmecesi sürüyor



CHP yönetimi Ankara’nın önemli ilçelerinden Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut adayını henüz belirlemedi. Bu ilçelerde kimlerin aday gösterileceğine ilişkin değerlendirme toplantılarının önümüzdeki hafta içinde süreceği ifade edildi. Yine, Isparta ve İzmir’in Güzelbahçe adayı da önümüzdeki hafta içinde netleşecek.