CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde bir kişi daha kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erol Doğan isimli partilinin hayati tehlikesi yok.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde bir kişi daha kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren CHP üyesinin isminin Erol Doğan olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Doğan'ın hayati tehlikesi yok.

Ankara'dan İstanbul'a doğru sürmekte olan 'Adalet Yürüyüşü'nde, pazartesi günü CHP'li Hasan Tatlı hayatını kaybetmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Hasan Tatlı için, "Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" demişti.