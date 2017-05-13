CHP'nin ABD Temsilcisi Özcan: Yargı pazarlığa karşı, Zarrab büyük ihtimalle anlaşma yolunu seçecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la 16- 17 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen ikili görüşmesi öncesi ABD tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

Hâkim Richard Berman, Beyaz Saray’daki ikili görüşme öncesi “Bu davanın çözüm yerinin mahkeme salonu olduğunu; siyasi/diplomatik pazarlığın etki etmemesi gerektiğini” söyledi.

Hâkim Berman’ın sözlerini Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya'ya yorumlayan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, “Önümüzdeki hafta Trump ile görüşmesinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirecektir. Ama Hâkim Berman’ın söylediği gibi bu davanın çözüleceği yer mahkeme salonu, diplomatik/ siyasi müzakere değil” dedi.

Zarrab'ın tüm duruşmalarını izleyen isimlerden biri olan Özcan, “Zarrab büyük ihtimalle anlaşma yolunu seçecek. Akla gelen soru şu: Anlaşma karşılığı Zarrab neyi anlatacak? Hangi bilgileri verecek? Ve bu bilgilerin Türkiye’ye yansıması nasıl olacak? Bizi ilgilendiren en önemli kısım bu” diye konuştu.

"Gizli görüşme konuşuldu"

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf, önceki gün bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Sarrraf’ın savunma ekibine kattığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey ile ilgili “çıkar çatışması” duruşmasında karar çıkmadı. Ancak duruşmaya davanın hâkimi Richard Berman’ın sözleri damga vurdu. Berman, Giuliani ve Mukasey’in, davada adı geçen bazı bankaların avukatlığını da üstlenmesi ve iki ismin ortağı olduğu hukuk firması Greenberg Trauri’nin ABD’de Türkiye adına lobicilik faaliyeti yapmak için Türk hükümetine ücret karşılığı hizmet vermesinin çıkar çatışması yaratıp yaratmadığını bir kez daha sorguladı. Sık sık Türkiye’nin adının geçtiği duruşmada, Giuliani ve Mukasey’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirdikleri gizli görüşme duruşmada bir kez daha gündeme geldi.

Özcan’ın izlenimleri şöyle:

*Hâkim ikna olmamış - Bugünkü (önceki gün) duruşma çıkar çatışmasını görüşmek amaçlı idi... Hâkim Berman, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Amerika’da lobi yapan Greenberg Trauri isimli hukuk firmasının aynı zamanda Sarraf’ı temsil etmesinin nasıl çıkar çatışması olamayacağına ikna olmadığı söyledi. Sarraf’ın avukatlarından ek bilgi ve açıklama talep etti. Önümüzdeki hafta bu çıkar çatışması ile ilgili tekrar bir duruşma olacak.

*Berman: Diplomatik pazarlık etki etmesin - Hâkim Berman bu davanın çözüm yerinin mahkeme salonu olduğunu; siyasi/diplomatik pazarlığın etki etmemesi gerektiğini söyledi. Ve kariyerinde ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

*‘Sarraf bitkindi’ - Son bir senede, Sarraf oldukca zayıfladı. Bu duruşmada da bitkin gözüküyordu...

*Trump görüşmesinde gündeme gelecek’ - Önümüzdeki hafta Trump ile görüşmesinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirecektir. Ama Hâkim Berman’ın söylediği gibi bu davanın çözüleceği yer mahkeme salonu, diplomatik/ siyasi müzakere değil.

*Sarraf da büyük ihtimal anlaşma yolunu seçecek - Geçmişte bu tür Federal suç kapsamındaki davaların yüzde 90’ından fazlasında sanıklar, savcılık makamı ile anlaşma yoluna gitmiş. Yani suçunu itiraf etme karşılığı, ceza indirimi almışlar. Sarraf da büyük ihtimalle bu yolu seçecek. Akla gelen soru şu: Anlaşma karşılığı Sarraf neyi anlatacak? Hangi bilgileri verecek? Ve bu bilgilerin Türkiye’ye yansıması nasıl olacak? Bizi ilgilendiren en önemli kısım bu...

*‘Birinci elden takip ediyoruz ’ - Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen Rıza Sarraf’ın yakalandığı Mart 2016’dan bu yana tüm duruşmalara katıldım. CHP olarak bizim amacımız bu davaya müdahil olmadan, özellikle Türkiye ile ilgili gelişmeleri birinci elden takip etmek ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek...

Yeni duruşma 18 Mayıs’ta

Türkiye’de Erdoğan’la yaptıkları görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından “ABD ulusal çıkarları için anlaşma yapmaya çalışıyorum” diyen Giuliani ve Mukasey’in rolü konusunda 18 Mayıs’ta yeni bir duruşma yapılacak.