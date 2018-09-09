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CHP'nin 95. yıl afişinde Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi

CHP logolu afişlerde “Demokrasi ve özgürlüğün partisi 95 yaşında”, “Kula kulluk etmeyenlerin partisi 95 yaşında” sözleri yer aldı

09 Eylül 2018 13:24

9 Eylül 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)  kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için basılan afişlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yer verilmediği görüldü.

95 yaşına giren CHP, sokaklara astırdığı afişlerde  parti logosu  ile “Demokrasi ve özgürlüğün partisi 95 yaşında”, “Kula kulluk etmeyenlerin partisi 95 yaşında” gibi sözler yer aldı. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Afişlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yer verilmemesi  birçok partilinin tepkisini çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yer verilmemesi parti içinde yaşanan son  tartışmaların devamı olarak yorumlandı.

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