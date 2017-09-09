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CHP'nin 94. kuruluş yıldönümü Bodrum'da kutlandı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)  - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte, CHP'nin 94

09 Eylül 2017 22:08

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)  - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen etkinlikte, CHP\'nin 94. kuruluş yıldönümü kutlandı.
CHP\'nin 94. kuruluş yıldönümü nedeniyle Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından tören düzenlendi. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ile birlikte Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. İlçe Başkanı Seymen konuşma yaptı. Ardından kürsüye CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, konuştu. Yeni eğitim ve öğretim yılı müfredatı eleştiren CHP\'li Milletvekili Demir, şunları söyledi:
\"Gerçekten önemli bir sürece giriyoruz. Cumhuriyet ilkelerinin ortadan kaldırılmak istendiği bir süreçteyiz. Özellikle baktığımızda Milli Eğitim\'de dini bir eğitim müfredat sistemini yerleştirmeye çalıştıklarını ve cumhuriyetin ilkelerini, cumhuriyetin geleceğini karartacak ve militan, dinci bir gençlik, toplum yetiştirmek için devletin Milli Eğitim\'de özelleştirdiğini ve bu özelleştirmenin özellikle dinci bir toplum yaratmanın adımlarını hızlandırdıklarını görüyoruz. Bugün çocuklarımızın ırzına geçen tarikatlara cemaatlere Milli Eğitim teslim edilmektedir. Gerçekten IŞİD kafalı gençlik yetiştirilmek isteniyor. O nedenle bizler çağdaş insanlar olarak, önümüzdeki süreçte Milli Eğitim\'deki bu hareketi özellikle takip etmemiz lazım. Biz parti olarak CHP milletvekilleri olarak, partililer ve cumhuriyete gönül vermişler olarak bunları çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Ülkede örümcek kafalı insan yetiştirilmesine izin vermeyeceğiz.\"
Konuşmaların ardından, 9 Eylül\'ün İzmir\'in de kurtuluş yıldönümü olması nedeniyle tören İzmir Marşı\'nın çalınmasıyla sona erdi.

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