CHP’nin 77 il başkanından Kılıçdaroğlu’na destek

Ankara’da bir araya gelen CHP’nin mevcut 77 il başkanın kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 1 Kasım seçimlerinin ardından 39'u eski, 3'ü mevcut il başkanının bir bildiriyle 'Olağanüstü Kurultay' talebinde bulunması, mevcut il başkanlarını harekete geçirdi. Kurultay tartışmasının yaşandığı CHP'de bu kez mevcut il başkanları, 'bildiri' yayınlamak için düğmeye bastı. CHP'nin mevcut 77 İl Başkanı Ankara'da olağanüstü toplandı. Toplantının ardından 77 il başkanının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve olağan kurultay takviminin işletilmesini talep eden bir bildiri yayımlayacakları öğrenildi. İl başkanları yayımlayacakları bildiride, 'olağanüstü kurultay' taleplerine de karşı çıkarak, partinin geleceği için olağan kurultay takviminin işletilmesinden yana tavır alacakları bildirildi.