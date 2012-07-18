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Politika

CHP’nin 2 numaralı ismi kim olacak?

CHP’nin 34. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı

18 Temmuz 2012 00:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi seçimleri öncesinde “2 numara” olarak Denizli Milletvekili Adnan Keskin’i düşündüğü iddia edildi.

gazetevatan.com'da yer alan habere göre; TBMM Meclis İdare Amiri Keskin, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak 13 yıl sonra genel merkeze dönecek. Keskin, eski tüzüğe göre partinin 2 numarası olarak kabul edilen Genel Sekreter ünvanıyla dönemin genel başkanı Deniz Baykal ile birlikte 1999 seçimlerine girmişti. CHP 1999 seçimlerinde baraj altında kalmış, bir süre sonra da Baykal ile Keskin’in yolları ayrılmıştı. Kılıçdaroğlu bu tercihiyle “iktidar” yürüyüşü olarak nitelediği yeni dönemi Keskin’le birlikte yönetecek. Kılıçdaroğlu’nun, yerine Keskin’i getireceği Nihat Matkap’ı ise MYK’ye alması beklenmiyor.

 

Sürpriz cumhurbaşkanı adayı

 

Kılıçdaroğlu'nun 3. kez rakipsiz girdiği kurultayda, kadın cumhurbaşkanı adayından söz etmesi kulisleri hareketlendirdi.

CHP 'de bugün gerçekleştirilecek olan 34. Olağan Kurultay'da delegeler partiyi 2014 yerel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayacak kadroları seçecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. kez rakipsiz girdiği kurultayda, divan başkanlığını eski Genel Başkan Altan Öymen'in üstlenmesi bekleniyor. Kurultay öncesinde milletvekilleri ve il başkanları Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kadın aday olabileceğine yönelik sözleri de parti kulislerini hareketlendirdi. CHP kulislerinde, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu 'nun ismi konuşuluyor.

 

Zor tercih: Tekin mi Toprak mı?

 

Kılıçdaroğlu, kendi PM listesini oluştururken, bir süre önce genel başkanlık görevinden istifa eden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in PM'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Tekin'in MYK'ya alınıp alınmaması Tekin'in ihtilaflı olduğu bilinen Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak ile Nihad Matkap'ın MYK'ya girip girmemesine göre şekillenecek.

 

MYK'da değişiklik

 

Parti kulislerinde MYK'da da bazı değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda parti programının sorumluluğunu üstlenen Sencer Ayata ile Kürt sorununun çözümü konusunda Kılıçdaroğlu tarafından alınan inisiyatifin mimarlarından Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu'nun yerine korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Zeki Gündüz, Ayten Kayalıoğlu, Atila Emek, Emrehan Halıcı ve Yakup Akkaya ile yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. PM'ye girebilecek isimler arasında ise, İstanbul milletvekilleri Umut Oran, Süleyman Çelebi, Şafak Pavey, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ile Sinop Milletvekili Engin Altay yer alıyor.

 

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