CHP'nin 15 Temmuz raporundan: Cemaatin yargıdaki kadrolaşması AKP döneminde iki kat arttı

CHP'nin hazırladığı rapor, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaatin yargıdaki kadrolaşmasının AKP döneminde iki kat arttığını ortaya koydu. Buna göre 1980’den itibaren 23 yılda yapılan atamaların toplamı içerisinde 15 Temmuz sonrası ihraç edilenlerin payı yüzde 15. AKP döneminde ise bu oran yüzde 35’i buluyor.

Veriler CHP’nin 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporuna yönelik muhalefet şerhinde bulunuyor. BirGün gazetesinden Uğur Koç'un haberine göre, yapılan atamaları ve ihraçları yıllara göre gruplayan parti, bu yöntemle cemaatin AKP döneminde nasıl hızla kadrolaştığını gözler önüne seriyor.

23 yılda yüzde 15

15 Temmuz Darbe Girişimi ardından yayınlanan KHK’larla ihraç edilen hâkim ve savcılar arasında göreve başlama tarihi en eski olanı 1980’de mesleğe girmiş. 1980’den AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı arasında toplam 7672 hakim ve savcının ataması yapılmış. Bunlardan KHK’larla ihraç edilenlerin sayısı 1210. Bu sayı, 1980-2002 yılları arasında atanıp da FETÖ gerekçesiyle ihraç edilenlerin oranının yüzde 15,77 olduğunu gösteriyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonrasındaki veriler ise oldukça dikkat çekici. CHP bu dönemi, üç bölüme ayırarak incelemiş.

İlk AKP dönemi: Yüzde 35

Bunlardan ilki 2003-2010 arası dönem. Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve Sadullah Ergin’in Adalet Bakanı olarak görev yaptığı bu süre içerisinde cemaatçi atama oranında yıllara göre artma ve azalma mevcut. Bu yıllarda toplam 3637 hakim ve savcı atanırken, 1255’i 15 Temmuz sonrasında ihraç edilmiş. İhraçların toplam atamalar içindeki payı yüzde 34,51.

İkinci AKP dönemi: Yüzde 41

İkinci dönem de 2010 anayasa referandumu sonrası ile 2013 yılındaki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları arasını kapsıyor. Bu dönemin Adalet Bakanları Sadullah Ergin ve Bekir Bozdağ. Bu dönemin dikkat çekici yanı, cemaatçi kadroların atanma oranının 2011’de yüzde 31’le başlayıp, 2013’te yüzde 48,46’ya ulaşması. Toplam 2876 hakim ve savcının atandığı dönemden 1192 hakim ve savcı ihraç listelerine girmiş. 3 yıllık dönemde ihraçların toplam atama sayısına oranı ortalama yüzde 41,45 olarak ortaya çıkıyor.

Üçüncü AKP dönemi: Yüzde 25

AKP’nin cemaatle bahsi geçen ortaklığının dağılması ardından cemaat mensuplarının yargıdaki atama oranı azalma eğilimi gösterse de oran yine de hatırı sayılır bir düzeyde seyretmiş. Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu 2014-2016 yılları arasında toplam 2281 hakim ve savcı atanmış. Bunlardan 582’si 15 Temmuz sonrası ihraç edilmiş. İhraç edilenlerin toplam sayıya oranı yüzde 25,52; yani toplam sayının dörtte biri.

23 yıllık kadrolaşmanın iki katı!

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, 1980 yılından başlamak üzere AKP öncesi Cemaat’çi kadrolaşma oranı 23 yıllık dönemde 15,77 olarak gerçekleşirken AKP’nin iktidara geldiği ve görevini sürdürdüğü 2003-2016 yılları arasındaki 13 yıllık dönemde ise bu oranın yüzde 34,44’ü bulduğu görülüyor.

CHP’nin 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporuna yönelik muhalefet şerhindeki tablo şöyle: