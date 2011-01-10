-CHP'NİN 15 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - CHP'den milletvekili aday adayı olmak için 15 il başkanı, istifa etti. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde, partilerinden milletvekili aday adayı olmak için bazı il başkanları, ilçe başkanları ve teşkilatlarda bazı görevlerde bulunan üyeler, CHP'deki görevlerinden istifa etti. CHP'nin Giresun, Gaziantep, Amasya, Sakarya, Malatya, Bilecik, Adıyaman, Kayseri, Erzurum, Yalova, Karaman, Nevşehir, Denizli, Yozgat ve Çorum il başkanlarının bazıları basın toplantısı düzenleyerek, bazıları da yazılı açıklama yaparak, milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldıklarını bildirdiler. Seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için istifa eden CHP il başkanları şöyle: ''Giresun İl Başkanı Aykut Gezmiş, Gaziantep İl Başkanı Hasan Öztürkmen, Amasya İl Başkanı Melik Derindere, Sakarya İl Başkanı Cem Hatunoğlu, Malatya İl Başkanı Veli Ağbaba, Bilecik İl Başkanı Erdoğan Tüfenkçi, Çorum İl Başkanı Tufan Köse, Adıyaman İl Başkanı Ali Murat Bilgiç, Kayseri İl Başkanı Enver Özdemir, Erzurum İl Başkanı Tuncer Aktaş, Yalova İl Başkanı Ertan Şener, Karaman İl Başkanı Osman Nuri Koçak, Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, Denizli İl Başkanı Zafer Gönenç ve Yozgat İl Başkanı Ali Keven.'' İl başkanlarının yanı sıra çok sayıda ilçe başkanı ile il ve ilçe teşkilatlarında bazı görevlerde bulunanlar da milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.